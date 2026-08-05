Добре скрита в храстите тринога или вечната тройна комбинация "патрулка-палка-"Пишем ли?" - методите за контрол по нашите пътища технологично еволюираха през последните години, което повиши броя на "честитките" за шофьори нарушители, но не намали жертвите на катастрофи. Сега ново решение на европейските магистрати ще позволи на МВР да повиши още повече ефективността си и въпросът е дали това ще има само финансово изражение, или наистина ще спасява животи.

По-специално - властите вече могат да забраняват на навигационните платформи да показват потребителски сигнали за полицейски проверки.

Ако трябва да бъдем докрай откровени, една от причините Waze да е най-популярното навигационно приложение у нас и според данните на Sensor Tower още преди две години да има над 120 000 български потребители е именно възможността всеки водач да може да предупреждава колегите си - за катастрофи, ремонти, дупки и... за КАТ.

Това не навсякъде в ЕС е възможно и законно. Във Франция например правната рамка ограничава възможностите в приложения да се споделя информация за полицейски проверки. Точно с тези текстове опита да се бори в Съда на ЕС приложението Coyote, което е специално за споделяне на сигнали между шофьорите.

След като френският еквивалент на Върховния административен съд се допита до институцията в Люксембург обаче заключението е, че в името на обществената сигурност е възможно дадена страна членка от ЕС да ограничи правото на свободно движение на услуги и да ограничи препредаването на информация във връзка с полицейски проверки по пътищата.

Казусът сам по себе си е интересен, защото е обединен с други случаи, които касаят методите за задължителната във Франция проверка на възрастта при достъп до порнографски сайтове.

Според Съда на ЕС забраната за разпространяване на информация за полицейски проверки е пропорционална от гледна точка на обществения интерес. Отпада и защитната теза на платформите, че те просто съхраняват информация - те стават задължена страна заради алгоритмите, които определят какво вижда всеки потребител.

Тук не става дума само за местни приложения - повечето подобни са международни. Мнението на магистратите е, че извън ситуации на спешност забраняващата страна първо трябва да поиска мерки от държавата, където е регистрирана платформата. Европейската комисия също трябва да бъде уведомена.

Това означава, че решението не забранява автоматично сигналите в Waze на територията на ЕС, но дава възможност на отделните страни членки да действат в тази посока.

Очаквано, официалните коментари от властите даже няколко седмици след решението почти липсват. Сред изключенията е Кипър, където полицейски началник коментира пред местни медии, че "когато сред водачите има несигурност за това къде може да има проверка, това допринася за консистентното спазване на безопасната скорост по време на цялото им пътуване - а не само там, където знаят, че има камери и патрули".

А у нас?

В България темата все още не е коментирана на политическо равнище. Факт е обаче, че през последните години "арсеналът" на КАТ от все по-мощни подвижни и стационарни камери набъбна значително, законови промени увеличиха наказанията и разшириха възможностите за пътен контрол.

Това води до годишни приходи в пълнения с глоби Фонд за безопасно движение на МВР в рамките на значително над 50 милиона евро. Според анализ на Института за пътна безопасност огромната част от тези пари след това се използват за "закърпване" на бюджета - макар фондът да има съвсем друго предназначение.

На фона на сегашната ситуация с държавните финанси и заявеният от управляващите курс за вдигане на приходите и сваляне на разходите, всяка мярка, която може да допринесе за пълнене на държавната хазна изглежда твърде вероятно да получи "зелена светлина".

В същото време експерти многократно са критикували силовото ведомство за това, че на фона на все по-добре смазаната "машина" за фишове (вече получавате "честитка" по-малко от ден след нарушението) загиналите по пътищата не намаляват устойчиво и бруталните катастрофи са всекидневие.

Именно чрез събирането на отворени данни от потребителски сигнали до момента можеше да се види дали наистина приоритет е контролът на опасните участъци, или триногите дебнат по-скоро на места, за които се знае, че е лесно да засекат нарушения.