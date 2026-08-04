Голяма стъпка в автомобилния свят - това за Xiaomi е новият семеен SUV SkyNomad. Това е един гигантски автомобил, в който освен това китайският гигант вкарва всичко по силите си откъм технологии и инженерни решения. Говорим за модел, който иска да се наложи първо на домашния си пазар, но след това със сигурност ще погледне и към Европа.

SkyNomad обитава територия, която на Стария континент традиционно принадлежи на Audi Q7, BMW X7 и Mercedes GLS, а в Китай е доминирана от Li Auto L9, AITO M9 и Zeekr 009. Това е пазар, който се развива бързо, но остава консервативен по отношение на продуктова логика. Именно тук Xiaomi се опитва да промени статуквото.

Глобалният контекст е благоприятен за подобен ход. Големите SUV вече не се възприемат само като транспорт, а като разширение на домашното пространство. Клиентите търсят адаптивни интериори, удобство при дълги пътувания и решения, които не зависят от зарядната инфраструктура.

Китайските производители задават темпото: Li Auto превърна удължения пробег в стандарт за семейни автомобили, AITO интегрира цялата екосистема на Huawei в купето, а Zeekr и XPeng размиват границата между SUV и MPV. В Европа пазарът е по-предпазлив, но уязвим - традиционните премиум марки разчитат на имидж и дизайн, докато технологичните иновации изостават.

Тук идва Xiaomi SkyNomad. Новата платформа Kunlun е разработена с един основен приоритет: максимално вътрешно пространство. За разлика от традиционните SUV, при които интериорът е следствие от дизайна и задвижването, тук процесът е обърнат. Резултатът е напълно равен близо 3-метров под от първия ред до багажника.

Източник: Xiaomi

Това позволява конфигурации, които европейските конкуренти просто не предлагат - от въртящи се предни седалки до пълноценно легло с дължина 2,3 метра.

Габаритите на модела подчертават тази концепция. Големият SkyNomad N90 Max е дълъг 5 285 мм, широк 1 998 мм и висок 1 825 мм, с междуосие 3 080 мм - размери, които го поставят над Audi Q7 и в територията на BMW X7 и Mercedes GLS. По-малкият N70 Max е с дължина 4 960 мм и междуосие 2 950 мм, позициониран в средно-големия клас, но със сходна просторност благодарение на платформата.

Интериорното пространство е ключовият аргумент на SkyNomad. Общото пространство за пътниците достига 2 760 мм, а мястото за краката на втория ред е сравнимо с MPV модели. Третият ред е проектиран като пълноценен, с отделни въздуховоди и странични въздушни възглавници - нещо, което Audi Q7 и BMW X7 не предлагат. Багажникът достига 1831 литра, а в режим Ultimate Storage автомобилът побира до 24 куфара с размер 20 инча.

Задвижването е съобразено с нуждите на този тип автомобил. Xiaomi използва удължен пробег (EREV), комбиниращ електромотор с генератор. В зависимост от версията системната мощност достига над 400 к.с., а въртящият момент е достатъчен за ускорение, сравнимо с европейските конкуренти в сегмента.

Електрическият пробег е до 505 км, а комбинираният - до 1705 км, което прави модела подходящ за дълги пътувания без зависимост от зарядни станции. Това е директен отговор на слабостта на европейските електрически SUV, които разчитат изцяло на инфраструктурата.

В Китай EREV формулата вече е доказана: Li Auto L9 е най-продаваният голям SUV именно заради подобна архитектура.

Седалките предлагат масаж, отопление, вентилация и режим Zero Gravity. Конфигурациите са десетки - от бизнес салон с обърнати седалки до зона за игра, мобилно студио или къмпинг пространство с обърнати назад седалки на третия ред.

Безопасността е друг ключов елемент. Каросерията използва висок процент високоякостни материали, включително ултрависокоякостна стомана в критичните зони. Защитната клетка издържа натоварване от почти 14 тона, а батерията е с многослойна защита. Това е подход, който цели да отговори на европейските стандарти още преди моделът да бъде лансиран извън Китай.

Източник: Xiaomi

А това вероятно ще се случи, според много специализирани издания - още догодина или най-късно в началото на 2028 г. Ще е интересно да видим реакцията на пазара, доколкото това ще е наистина нова категория, която може да се окаже с огромен потенциал.

Ако Xiaomi успее да пренесе модела в Европа през 2027 г., SkyNomad може да се превърне в първия китайски SUV, който реално конкурира Audi Q7 не само по цена, но и по продуктова логика.