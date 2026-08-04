Голяма стъпка в автомобилния свят - това за Xiaomi е новият семеен SUV SkyNomad. Това е един гигантски автомобил, в който освен това китайският гигант вкарва всичко по силите си откъм технологии и инженерни решения. Говорим за модел, който иска да се наложи първо на домашния си пазар, но след това със сигурност ще погледне и към Европа.
SkyNomad обитава територия, която на Стария континент традиционно принадлежи на Audi Q7, BMW X7 и Mercedes GLS, а в Китай е доминирана от Li Auto L9, AITO M9 и Zeekr 009. Това е пазар, който се развива бързо, но остава консервативен по отношение на продуктова логика. Именно тук Xiaomi се опитва да промени статуквото.
Xiaomi използва опита на Tesla, за да навлезе на европейския пазар със своите коли
Навлизането в Европа ще започне с най-скъпите и технологични флагмански модели през 2027 г.
Глобалният контекст е благоприятен за подобен ход. Големите SUV вече не се възприемат само като транспорт, а като разширение на домашното пространство. Клиентите търсят адаптивни интериори, удобство при дълги пътувания и решения, които не зависят от зарядната инфраструктура.
Китайските производители задават темпото: Li Auto превърна удължения пробег в стандарт за семейни автомобили, AITO интегрира цялата екосистема на Huawei в купето, а Zeekr и XPeng размиват границата между SUV и MPV. В Европа пазарът е по-предпазлив, но уязвим - традиционните премиум марки разчитат на имидж и дизайн, докато технологичните иновации изостават.
Тук идва Xiaomi SkyNomad. Новата платформа Kunlun е разработена с един основен приоритет: максимално вътрешно пространство. За разлика от традиционните SUV, при които интериорът е следствие от дизайна и задвижването, тук процесът е обърнат. Резултатът е напълно равен близо 3-метров под от първия ред до багажника.
Източник: Xiaomi
Това позволява конфигурации, които европейските конкуренти просто не предлагат - от въртящи се предни седалки до пълноценно легло с дължина 2,3 метра.
Габаритите на модела подчертават тази концепция. Големият SkyNomad N90 Max е дълъг 5 285 мм, широк 1 998 мм и висок 1 825 мм, с междуосие 3 080 мм - размери, които го поставят над Audi Q7 и в територията на BMW X7 и Mercedes GLS. По-малкият N70 Max е с дължина 4 960 мм и междуосие 2 950 мм, позициониран в средно-големия клас, но със сходна просторност благодарение на платформата.
Интериорното пространство е ключовият аргумент на SkyNomad. Общото пространство за пътниците достига 2 760 мм, а мястото за краката на втория ред е сравнимо с MPV модели. Третият ред е проектиран като пълноценен, с отделни въздуховоди и странични въздушни възглавници - нещо, което Audi Q7 и BMW X7 не предлагат. Багажникът достига 1831 литра, а в режим Ultimate Storage автомобилът побира до 24 куфара с размер 20 инча.
Задвижването е съобразено с нуждите на този тип автомобил. Xiaomi използва удължен пробег (EREV), комбиниращ електромотор с генератор. В зависимост от версията системната мощност достига над 400 к.с., а въртящият момент е достатъчен за ускорение, сравнимо с европейските конкуренти в сегмента.
Електрическият пробег е до 505 км, а комбинираният - до 1705 км, което прави модела подходящ за дълги пътувания без зависимост от зарядни станции. Това е директен отговор на слабостта на европейските електрически SUV, които разчитат изцяло на инфраструктурата.
В Китай EREV формулата вече е доказана: Li Auto L9 е най-продаваният голям SUV именно заради подобна архитектура.
Седалките предлагат масаж, отопление, вентилация и режим Zero Gravity. Конфигурациите са десетки - от бизнес салон с обърнати седалки до зона за игра, мобилно студио или къмпинг пространство с обърнати назад седалки на третия ред.
Безопасността е друг ключов елемент. Каросерията използва висок процент високоякостни материали, включително ултрависокоякостна стомана в критичните зони. Защитната клетка издържа натоварване от почти 14 тона, а батерията е с многослойна защита. Това е подход, който цели да отговори на европейските стандарти още преди моделът да бъде лансиран извън Китай.
Източник: Xiaomi
А това вероятно ще се случи, според много специализирани издания - още догодина или най-късно в началото на 2028 г. Ще е интересно да видим реакцията на пазара, доколкото това ще е наистина нова категория, която може да се окаже с огромен потенциал.
Ако Xiaomi успее да пренесе модела в Европа през 2027 г., SkyNomad може да се превърне в първия китайски SUV, който реално конкурира Audi Q7 не само по цена, но и по продуктова логика.