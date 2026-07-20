Все повече европейски супермаркети прехвърлят най-добрите си промоции в мобилните приложения. Отстъпките вече често не са на етикета, а зад QR код, регистрация или профил в телефона на клиента.

Един от европейските лидери сред дискаунтърите - германската Aldi, обаче демонстрира различен подход. Компаниите Aldi Nord и Aldi Süd обявиха, че няма да предлагат ексклузивни намаления, достъпни единствено чрез мобилно приложение. Вместо това цената на етикета ще остане еднаква за всички клиенти, независимо дали използват смартфон, или не.

Решението идва в момент, когато приложенията за лоялност се превръщат в основен инструмент за привличане и задържане на потребители, коментират местни медии. Освен че насочват клиентите към конкретни продукти, те позволяват на търговците да събират подробни данни за навиците им на пазаруване и да предлагат персонализирани промоции.

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Причината?

От Aldi аргументират избора си с проучвания, според които подобни приложения могат да променят потребителското поведение. В някои изследвания участниците са похарчили с до 30% повече от първоначално планираното, след като използват дигитални купони и персонализирани оферти.

Разбира се, и този ход има своята маркетингова стойност, коментират анализатори. На пазар, в който все повече вериги изискват регистрация, за да отключат най-ниските цени, Aldi се позиционира като компанията, която не поставя допълнителни условия пред клиента. Посланието е достатъчно различно, за да се превърне и в конкурентно предимство - ритейлърът се грижи за разходите на своите потребители.

Стратегията стъпва върху добре познатия дискаунт модел на веригата. Типичният магазин на Aldi е с площ около 1000 кв. м и предлага приблизително 2000 артикула. Това е значително по-малко от асортимента в традиционните супермаркети. Ограниченият избор, по-ниските оперативни разходи и високият дял на собствените марки позволяват на компанията да поддържа ниски цени без постоянни дигитални промоции.

Около 90% от асортимента на Aldi се състои от собствени марки, които според компанията струват средно с около 50% по-малко от сходни продукти на известни брандове. Независими тестове на германските организации Stiftung Warentest и Öko-Test редовно оценяват част от тях като сравними по качество с утвърдени марки.

Основаната през 1946-а Aldi е сред пионерите на съвременния дискаунт модел и днес е един от най-големите търговци на хранителни стоки в Европа. Двете независими компании Aldi Nord и Aldi Süd заедно управляват над 11 000 магазина в около 20 държави.