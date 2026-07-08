Българската "Изида 1894", позната под марката Izida Ceramica, официално стъпва на румънския пазар на керамични плочки със свое дъщерно дружество, пише Agenda Constructiilor. Най-старият роден производител иска да е в Топ 3 на северната ни съседка в рамките на само 3 години - и то съвсем скоро след голямото завръщане на марката.

Това е един от най-динамичните пазари в Централна и Източна Европа. Според румънската национална статистика потреблението именно на керамични плочки за нуждите на строителството и ремонтните дейности е надхвърлило 300 милиона евро през 2025 г. - скок от 10% на годишна база. Около 85% от търсенето се покрива от внос.

"Румънският пазар е едновременно по-зрял и по-отворен, отколкото изглежда на пръв поглед и нашите амбиции за региона отразяват точно това: ние сме в най-добрата позиция да осигурим необходимите количества качествени керамични плочки и да ги доставим навреме навсякъде в страната", коментира пред изданието Каталин Ротару, мениджър на Izida Ceramica Romania.

Голям фактор за това е фактът, че фабриката на компанията е разположена край София - в Елин Пелин и може да изпълнява доставки в рамките на дни, а не със срокове, измервани в седмици и месеци, какъвто е случаят с конкурентите от Близкия Изток, Азия или дори Западна Европа.

"Ние произвеждаме в съседство, в България, съгласно най-високите европейски стандарти за качество и вече имаме значително присъствие на пазара, така че откриването на местно дъщерно дружество беше естествена стъпка и доказателство за доверието ни в изключителния потенциал на Румъния", посочва и изпълнителният директор на Izida Ceramica Спас Шопов.

Нейната продукция не е непозната в Румъния - и преди отварянето на дъщерното дружество тя се е продавала в местните строителни хипермаркети. Сега обаче целта е лидерска позиция на пазара.

132 години история

Izida Ceramica може да проследи историята си до 1894 г., когато "Георги Мимидиев и сие" печелят търга за доставка на керамични тръби за канализацията на София. Никой чуждестранен производител не иска да доставя до България и така предприемачите построяват край днешната гара Елин Пелин първото керамично предприятие в страната.

Портфолиото бързо се разширява с фаянс, подови и стенни плочки и тухли за печки и камини, а още в самото начало на XX век продукцията печели медали на световни изложения в Париж, Сейнт Луис, Лион и Лондон.

Фабриката доставя от Унгария жълтите павета, които са знакови за центъра на София, а с нейни над 5 милиона тухли е построен храм-паметникът "Свети Александър Невски". Компанията е с едни от първите електрифицирани цехове и товарни камиони у нас, а освен това изгражда 10-километрова въжена линия до залежите от глина в Чукурово, както и жилища, училища и детска градина за нуждите на работниците и техните семейства.

Източник: Izida Ceramica

И след национализацията "Изида" се развива, но тежката икономическа ситуация през 90-те години и неудачната приватизация водят до упадък и прекратяване на дейността. Тя беше възобновена през последните години от новото дружество "Изида 1894" след значителна инвестиция в ново оборудване.

Заводът заработи преди 2 години и вече има капацитет от 6,5 милиона квадратни метра годишно. Към април служителите са 180. Приходите само за 2024-а са близо 29 милиона лева при около 1,4 милиона лева печалба.