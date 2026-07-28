Новият главен изпълнителен директор на Apple Джон Търнъс ще седне на шефския стол на компанията, за да я развие като... филмов и телевизионен гигант.

С амбицията да надгради вече постигнатия успех на Apple TV+, новият лидер сигнализира за още по-сериозни инвестиции в оригинално съдържание, филмови продукции и дори сериали, с които да засили натиска си върху стрийминг конкурентите.

Целта на компанията вече няма да е само да продава устройствата за гледане, но и да притежава самото съдържание за гледане.

На кино

Технологичният гигант започна да предлага оригинални телевизионни сериали и филми чрез стрийминг приложението Apple TV през 2019 г., припомня "Ройтерс".

Компанията постигна успех с носителя на Оскар за най-добър филм "CODA", боксофис блокбъстъра "F1" и носителите на награда "Еми" сериали "The Studio" и "Ted Lasso".

Източник: GettyImages

По време на филмовата премиера на четвъртия сезон на сериала "Ted Lasso" , Търнъс заяви пред медиите, че платформата има огромен импулс и целта му е да я направи още по-конкурентна спрямо лидерите Netflix и Disney+.

"Мисля, че в момента имаме огромен импулс в Apple TV", каза тогава Търнъс.

Новият шеф

Както Money.bg вече писа, слeд 15 гoдини нaчeлo нa Аррlе Tим Kyĸ ce oттeгля oт пocтa глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop и oт 1 ceптeмвpи 2026 г. щe cтaнe изпълнитeлeн пpeдceдaтeл нa бopдa.

Сякаш очаквано, нeгoв нacлeдниĸ щe бъдe именно Tърнъс - дoceгaшният шeф нa xapдyepнoтo инжeнepcтвo. Чoвeĸът, paбoтил пo eмблeмaтични пpoдyĸти ĸaтo іРhоnе, Мас, АіrРоdѕ и Аррlе Wаtсh.

Koмпaниятa влизa в нoвaтa epa, изocтaвaйĸи в нaй-вaжнaтa тexнoлoгичнa нaдпpeвapa - тaзи зa изĸycтвeния интeлeĸт, пишaт cвeтoвнитe мeдии. Дoĸaтo Місrоѕоft, Gооglе и Меtа инвecтиpaт cтoтици милиapди дoлapи в АІ, Аррlе дългo вpeмe ocтaнa пpeдпaзливa.

Отворени за бъдещи партньорства

По думите на Тим Кук технологичният гигант остава отворен за нови сделки в шоубизнеса и спорта, ако има с какво да надгради проекта. За модел на подобно успешно сътрудничество той даде партньорството с филма за Формула 1.

Тогава хардуерният екип на Apple, съвместно с инженери от F1, разработи персонализирани и изключително олекотени камери , базирани на технологията на iPhone.

Те бяха монтирани директно по шасито и в кокпита на истинските състезателни болиди, без да нарушават тяхната аеродинамика, за да уловят невероятни кадри с висока резолюция.

Източник: Netflix

Apple подписа 5-годишен договор на стойност около 750 милиона долара. Благодарение на него AppleTV стана официалният и ексклузивен дом на Формула 1 в Съединените щати, според официалния сайт на телевизията.

"Ще правим неща, с които можем да внесем нещо уникално, където можем да внедрим иновации по начин, по който други може би не са в състояние", каза още Кук.