Държавният кораборемонтен и корабостроителен завод ТЕРЕМ-КРЗ "Флотски арсенал" днес предава първия от хибридните плаващи докове, които през последната повече от година строи за клиенти в Хърватия, съобщава Maritime.bg.

В случая говорим за съоръжение с товароподемност от 2500 тона и обща дължина от 85 метра. Проектирано е от Norden Ship Design - Турция, като в проекта участва и Impecca Marine.

С него беше възобновено корабостроенето в ТЕРЕМ-КРЗ "Флотски арсенал".

Клиент е хърватската компания Adria Docks. Плаващият сух док ще се използва за изграждане, ремонт и поддръжка на яхти, мегаяхти и други плавателни съдове в бившата югорепублика.

Първият от общо 5 понтонни модула беше спуснат на вода през март 2025 г.

От края на май кораборемонтният завод започна да строителството на още по-голям плаващ док - с дължина 115 метра и товароподемност от 4000 тона. Той е за хърватската Iskra Shipyard.

"Флотски арсенал" е едно от най-успешните дружества в държавния военен холдинг "Терем". За него работят около 330 души, а през последните години приходите устойчиво растат.