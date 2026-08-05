Кризата в германската автомобилна индустрия взе поредна жертва сред доставчиците - производителят на пластмасови изделия Karl Hess GmbH & Co. KG обяви несъстоятелност, съобщават местни медии. Около 290 от общо 550 работни места в компанията са непосредствено застрашени.

Фирмата, известна с марката Hess Plastics, подаде молба за несъстоятелност в съда в Зиген (Северен Рейн-Вестфалия) в края на юли, съобщава Bild. Основана през 1950 г., компанията произвежда пластмасови компоненти за клиенти от автомобилния, електронния и сектора на битовата техника, отбелязва T-Online.

Въпреки обявената несъстоятелност дейността на предприятието продължава нормално, а заплатите на служителите засега са обезпечени чрез застраховка за несъстоятелност. Назначен е синдик - Николаос Антониадис, който в момента води преговори с клиенти, доставчици и бизнес партньори.

Пред Bild обаче той беше категоричен: "Дългосрочното запазване на компанията и работните места е възможно единствено чрез инвеститор".

По думите му вече има разговори в тази посока, но е рано да се каже как ще се развият те.

Автомобилният бранш тежи най-много

Според данни, цитирани от Bild и OE24, около три четвърти от приходите на компанията идват от автомобилни производители - именно в този сегмент търсенето е спаднало осезаемо през последните месеци. Ръководството не разкрива конкретни цифри за спада в оборота, тъй като става дума за вътрешна фирмена информация.

Към трудностите с търсенето се добавят и рязко нараснали разходи за енергия и суровини, които допълнително натоварват енергоемкото производство на пластмаса. Преди подаването на молбата за несъстоятелност мениджмънтът вече беше предприел мерки - съкратена администрация, намалени разходи, освободен персонал и прекратени нерентабилни проекти.

Те обаче са се оказали недостатъчни, за да предотвратят фалита.

Не е изолиран случай

Ставащото с Hess plastics се вписва в по-широка тенденция сред германските автомобилни доставчици, пише T-Online.

Volkswagen планира съкращаване на до 100 000 работни места и намаляване на производството, а Bosch и ZF Friedrichshafen също вече орязаха масово персонал.

Продажбите в Китай спадат, а германската автоиндустрия рискува да изостане в прехода към електромобилност. Изпълнителният директор на BMW Милан Неделкович призна миналата седмица, че случващото се е нещо повече от обикновена конюнктурна криза.