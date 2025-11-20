"Филип Морис България" разширява своето портфолио от бездимни алтернативи с още една нова категория. ZYN е от категорията на никотиновите паучове, предназначени за орална употреба, без дим, пепел и мирис. Никотиновите паучове не са без риск и са продукти само за пълнолетни потребители, които понастоящем пушат цигари или употребяват други тютюневи или никотинови продукти.

Създаден в Швеция, ZYN е лидер в категорията на никотиновите паучове в САЩ и се предлага в над 46 пазара по света. Само през първото тримесечие на годината в САЩ продажбите достигат над 223 милиона кутии - ръст от над 50% спрямо същия период на 2024 г. ZYN получи официално разрешение за продажба на 20 разновидности на марката от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) на 16 януари 2025 г., което я прави единствената марка никотинови паучове с такъв законов статут в страната.

Според продължителната научна оценка на FDA, ZYN излага потребителите на значително по-ниски нива на вредни вещества в сравнение с цигарите и други тютюневи изделия, което намалява риска от сериозни заболявания, свързани с тютюнопушенето. Агенцията отчита, че при пълно преминаване на ZYN на значителна част от пълнолетни пушачи на цигари представлява потенциална полза за общественото здраве.

"Нашата мисия е да изградим бъдеще без дим и да предложим на пълнолетните потребители възможно най-широк избор от по-добри алтернативи на цигарите. За да можем да отговорим на всички потребителски предпочитания и нужди, предлагаме бездимната алтернатива ZYN в България, като естествената следваща стъпка в разширяването на нашето бездимно портфолио", коментира Денис Стробикин, генерален мениджър на Филип Морис България.

"Днес нашите бездимни алтернативи в три категории се предлагат на над 90 пазара в световен мащаб, като предоставят на милиони пълнолетни потребители по света алтернативи на тютюнопушенето, които са с потенциала да намалят вредата в сравнение с цигарите. С въвеждането на ZYN на българския пазар ние потвърждаваме ангажимента си да трансформираме бизнеса си чрез наука, иновации и отговорно бизнес поведение."

Източник: "Филип Морис България"

През 2025 г. Филип Морис България отбеляза значителен напредък в прехода към бездимни алтернативи, като вече над 450 000 пълнолетни потребители в страната са преминали към бездимните иновативни продукти на компанията IQOS и VEEV. Според последния доклад за икономическото въздействие на компанията в България, изготвен от Ernst&Young, 75% от партньорската мрежа на дружеството се състои от български доставчици, което засилва икономическата устойчивост у нас. Компанията инвестира все повече средства в човешки капитал, устойчиви практики и прилага научнообосновани решения, като част от мисията си за бъдеще без дим в страната.

"Докато разширяваме своето портфолио, ние поставяме фокус и върху устойчивото развитие и отговорното потребление. Инвестираме в кръгови решения с цел да минимизираме екологичния си отпечатък", коментира Полина Нинова, ръководител "Маркетинг и потребителско изживяване за категорията бездимни продукти".

"В 165 търговски обекта в страната пълнолетните потребители могат да върнат употребени капсули за вейпинг устройства за многократна употреба, като от май 2024 г. досега сме събрали над 600 000 капсули, еквивалент на почти 4 тона отпадъци. От старта на рециклационната ни програма Circle, за събиране на IQOS устройства и техните компоненти през 2021 година до днес сме върнали за рециклиране над 700 000 компонента."

Като част от устойчивото бизнес развитие и постигането на мисията на компанията за бъдеще без дим у нас, Филип Морис България провежда широка национална информационна кампания "Без компромиси" за възпрепятстване на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти.

Инициативата призовава търговците в над 11 000 търговски обекта в страната, да спазват закона и да проверяват възрастта на клиентите при всяка продажба на тютюневи и никотинови изделия, като по този начин се подчертава и насърчава колективната отговорност към наболелия проблем с употребата на тютюн и никотин от подрастващите.