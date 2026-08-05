Силният тримесечен отчет и скокът на приходите от изкуствен интелект изстреляха акциите на гиганта Palantir с близо 30% за един ден. Общите приходи на компанията нараснаха с 93% на годишна база до 1,94 милиарда долара.

С това главния изпълнителен директор на Palantir - Алекс Карп, добави към състоянието си 3,1 милиарда долара. Карп се изкачи с 67 позиции нагоре в индекса на милиардерите на Forbes, заемайки 199-о място в света.

На заден план обаче финансовият триумф на Уолстрийт контрастира с все по-напрегнатия дебат в Европа.

Правителства и служби за сигурност на Стария континент открито търсят начин да се откъснат от хватката на американския гигант и да намалят зависимостта си от него в сферите на отбраната, разузнаването и здравеопазването.

AI носи големите пари

Palantir е софтуерна компания, която разработва платформи за анализ на огромни масиви от данни и AI. Компанията помага на правителства и корпорации да събират информация от десетки различни източници, да я свързват в реално време и да вземат критични решения.

Акциите на компанията поскъпнаха с 29,8% до 162,6 долара, което е най-силният им еднодневен ръст от февруари 2024 г., пише Forbes.

По-интересна е трансформацията на Palantir от военен подизпълнител в корпоративна AI платформа. Преди година държавните договори доминираха, но днес бизнес приходите са почти изравнени с правителствените и се увеличават с двойно по-бързи темпове.

Гигантът бележи ръст от 149% в корпоративния си сегмент с приходи от 764 милиона долара, а бизнесът с държавни клиенти продължава да се разширява, нараствайки с 90% до 809 милиона долара.

Анализаторите от Citi отбелязват, че силното тримесечие отхвърля опасенията за забавяне поради конкуренцията при изкуствения интелект.

Поради дългогодишния си опит с военни и разузнавателни централи, Palantir на практика няма конкурент, който да предлага анализ на данни и строги протоколи за сигурност. Компанията е уникална в сферата си откъм мащаб и способности.

Европа и "захарта в Coca-Cola"

В цяла Европа се търсят алтернативи на базираната в САЩ компания, за която все повече държавни представители смятат, че е навлязла твърде дълбоко в най-чувствителните звена на управлението, според анализ на POLITICO.

Palantir има около 75 клиента в Обединеното кралство, 32 в Германия и 31 във Франция. В Германия обаче съд в Хамбург вече ограничи полицейското ползване на софтуера Gotham по съображения за сигурност.

Миналият месец ръководителите на службите за сигурност на Франция и Германия обявиха планове за изграждане на "европейски суверенен цифров гръбнак". Това е първа крачка към откъсването на Континента от монопола.

"Palantir може да обработва огромни масиви от данни с изключителна прецизност, а благодарение на натрупания опит компанията е имала време да усъвършенства алгоритмите си в работата с множество клиенти и да ги адаптира към най-различни сценарии на употреба", коментира Филип Латомб, защитник на идеята за дигитален суверенитет във Франция.

Латомб сравни компанията и създадената зависимост "като захарта в Coca-Cola".

Във Великобритания следващото изпитание може да настъпи през февруари 2027 г., когато новото лейбъристко правителство начело с Анди Бърнам ще трябва да реши дали да прекрати договора на Palantir на стойност 330 милиона паунда за изграждане на "Федерализираната платформа за данни" към Националната здравна служба.

Главният изпълнителен директор Алекс Карп категорично отхвърли опасенията от появата на местни алтернативи в Европа. "Имаме модел за това кое не работи. Нарича се Европа", отбеляза иронично той пред Fox Business в коментар относно отказите от договори с компанията.

Реалността е различна

Политиците може и да говорят за суверенитет, но банките и фонд мениджърите увеличават инвестициите си в Palantir през последната година, според изданието Follow the Money.

На 1 юли системата Maven Smart System, разработена за Пентагона, заработи в секретната мрежа на НАТО, свързвайки командните системи на алианса.

Анализатори предупреждават, че оценката на Palantir е "ирационална", а Джил Лурия от Yahoo Finance отбелязва, че обвързаността на компанията с администрацията на Тръмп може да е проблем за европейските купувачи.

Припомняме, че миналата година Palantir спечели договор с властите за наблюдение на имигранти за 30 млн. долара.

POLITICO съобщава, че френската ChapsVision вече замества Palantir в разузнавателните служби на Франция и Германия, а Artemis AI привлича интерес от Германия, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Румъния. Това обаче са все компании, които нямат мащаба, който могат да предложат Алекс Карп и компания.