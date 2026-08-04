Работниците със запор върху заплатите заради необслужвани бързи кредити се превръщат в проблем за компаниите които ги наемат. Това предупреди председателят на КРИБ в Стара Загора Венцеслав Славов.

"Работодателите в региона редовно се сблъскват с нея - служители, чиито доходи вече са частично или изцяло обременени от изпълнителни дела, стартирали от кредит, който е трябвало да реши временен финансов проблем, са го превърнали в траен", коментира пред местния портал Divident.eu Славов, който е и мениджър на най-голямото свиневъдно предприятие у нас - "Аякс груп".

По думите му негативните ефекти за бизнеса са свързани с производителността, текучеството и способността за планиране, "защото служител с запор е служител под постоянен стрес, който трудно се фокусира върху работата си, а често търси допълнителна заетост или напуска".

Подобни тенденции се виждаха и в изследването "Икономика на светло" за 2024-а на АИКБ, което беше представено в края на миналата година. Въпреки общия позитивен тренд, подиндексът "Заетост на светло" отчиташе влошаване.

Много служители, сред които - млади хора с необслужвани бързи кредити, предпочитат да укриват доходи заради запори от съдебни изпълнители, беше констатацията на авторите на изследването. Това се комбинираше и с дефицита на работна ръка, който дава по-голяма преговорна сила на заетите, когато изискват да не бъдат осигурявани на пълния доход.

Няма причина да се смята, че тенденциите са се изменили.

"Когато има запор, служителят иска да си получава заплатата си в кеш, защото тя е запорирана. Това обаче не е законно. Има много случаи и когато тези служители искат някакъв заем от самия работодател, но по този начин могат да задлъжнеят още повече", коментира по време на миналогодишното издание на "Money.bg Лични Финанси" HR експертът Петър Джугански.

Има и такива, които действат още по-радикално - буквално бягат от задълженията си. "Поради неяснотата на темата за личния фалит се оказва, че една много голяма част от българите, особено в сегмента на оператори и общи работници, седят за много малка разлика в заплащането в страни от Централна Европа - натрупали са бързи кредити тук, имат запори и седят за разлика от 100-200 евро за по-дълъг период или докато не отпаднат тези ограничения", посочи по-рано през годината в студиото на Money.bg експертът в сферата на човешките ресурси Георги К. Първанов.

Много често говорим за млади хора, които са във възраст за придобиване на знания и умения и превръщането си в специалисти и експерти - но те вече са обременени от дългове и процедури към частни съдебни изпълнители.

Отново на сцената на събитие на Money.bg Сийка Анадолиева от Камарата на частните съдебни изпълнители посочи, че около 120 000 българи на под 30-годишна възраст имат задължения към ЧСИ. От тях цели 4000 са на не повече от 20 години. Тук въобще не говорим за по-възрастните, при които няма причина да смятаме, че ситуацията е много по-добра.

Според данните на КЧСИ най-често задълженията са в резултат от теглене на потребителски кредити например за луксозни стоки. Фактор обаче е и че мнозина виждат надежда за финансови успехи в хазартните игри - а това само създава нови и нови проблеми.

Венцеслав Славов настоява за по-строга регулация на бързите кредити, която на база опита от Румъния и Полша би намалила броя на фирмите в сектора, които в момента са около 36 на милион души и така биха били пресечени някои лоши практики в сектора.

В същото време и той, и частните съдебни изпълнители, и експертите в сферата на управление на персонала са категорични, че трайно решение на проблема със запорираните заплати не може да бъде намерено без повишаване на финансовата грамотност, която у нас очевидно е на много ниско ниво и при малки, и при големи.