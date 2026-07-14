Когато Световното първенство по футбол тръгна тази година, покрай терените се появи ново лого - ADI Predictstreet, платформа за прогнозни пазари, обявена от ФИФА за официален партньор в тази категория. Малко след това до нея застана и логото на Kalshi, американски гигант в същия бранш. На пръв поглед изглеждаше като партньорство между близки по мащаб компании. Реалността се оказа доста по-различна и историята зад нея показва колко бързо може да се обърне балансът на силите, когато парите тръгнат само в една посока.

Прогнозните пазари не са залагания в класическия смисъл, макар отвън да изглеждат точно така. При тях потребителите не заемат страна срещу букмейкър, а купуват и продават договори, чиято стойност зависи от изхода на конкретно събитие - кой ще спечели мач, кой ще стане президент, дали дадена компания ще достигне определена стойност. Цената на договора се движи според това как пазарът колективно преценява вероятността събитието да се случи, подобно на акция на борсата. Печалбата идва не от разлика в коефициент срещу оператора, а от това да купиш или продадеш договор на цена, различна от тази, на която пазарът в крайна сметка ще се установи.

Именно тази структура е причината подобни платформи да се позиционират извън традиционното хазартно регулиране. В САЩ Kalshi оперира като регулирана борса за деривати под надзора на Комисията по търговия със стокови фючърси, а не като букмейкър, лицензиран на ниво щат. Логиката е, че договорите са финансови инструменти, а не залози, а самата платформа е пазар, на който участниците търгуват помежду си, вместо оператор, който поема насрещна позиция. Това разграничение вече е повод за съдебни спорове в различни щати, а неотдавна съд в Ню Йорк отказа да спре Kalshi с аргумента, че щатските хазартни закони не отменят федералния статут на компанията като борса. С други думи, границата между финансов пазар и залагане е тънка и точно върху нея балансира целият бизнес модел.

ADI Predictstreet тръгна с доста по-различна позиция от Kalshi. Компанията е част от International Holding Company, структура, свързана с шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян - един от най-влиятелните хора в Абу Даби, който стои начело на суверенния фонд ADIA с активи от порядъка на трилион долара. Лиценз за дейност платформата получи от Гибралтар едва през април тази година, а сайтът ѝ реално заработи малко преди старта на турнира. Въпреки това ФИФА я избра за официален партньор в категорията "прогнозни пазари", плащайки за тази чест сума, оценявана на около 150 милиона долара - сериозна инвестиция за компания, която все още нямаше история, нито доказана потребителска база.

Очакванията бяха ясни: разпознаваемостта от Мондиала да превърне ADI в сериозен играч, сравним с утвърдени имена в бранша. На практика с напредването на турнира се очерта съвсем друга картина. Докато логото на компанията се появяваше на всеки мач по стадионите и по телевизионните екрани, реалният оборот оставаше символичен. По данни, цитирани от няколко издания, някои мачове в груповата фаза са привлекли под 20 долара обща търговия на платформата, а към края на юни общият обем на пазара за победител в турнира е бил около 58 хиляди долара. За сравнение, същият пазар при Kalshi е надхвърлял половин милиард долара по същото време, а през втората седмица на турнира оборотът на компанията е достигнал близо 9 милиарда долара. Разликата не е в порядъка на проценти, а в порядъка на хиляди пъти.

Изправена пред тази пропаст, ADI тръгна да търси по-силен партньор, с когото да сподели вниманието около бранда си. Преговорите приключиха със сделка, при която ADI е платила около 150 милиона долара за спонсорския пакет на ФИФА, докато Kalshi се е включила в co-branding споразумение срещу далеч по-скромна сума - около 20 милиона долара. Така логото на Kalshi се появи редом до това на ADI по стадионите и в излъчванията, без компанията да е поела сходно висока цена за присъствието си.

B eлиминaциoннaтa фaзa лoгoтo нa Каlѕhі ce пoяви peдoм дo тoвa нa АDІ

Първоначалните публикации оставиха впечатление, че Kalshi ще пренасочва обем на търговия към ADI Predictstreet и дори обмисля инвестиция в криптовалутата на компанията - ADI, издавана върху собствен блокчейн, наречен ADI Chain. По-късно Kalshi опроверга по-голямата част от това. Компанията заяви ясно, че не осигурява маркет-мейкинг услуги за ADI и не инвестира в ADI Chain, а възможността потребители на ADI да ползват в бъдеще пазарите на Kalshi остава само хипотетична стъпка, а не действащо в момента споразумение. Единствената видима практическа полза за ADI засега е, че потребители извън обхвата ѝ биват пренасочвани към сайта на Kalshi, плюс съвместна промоционална витрина за американски фенове на футбола, направена заедно с Fanatics Markets.

Крайният резултат е сделка, при която ADI е платила почти десет пъти повече на ФИФА, за да получи статут на официален партньор, а Kalshi се е вписала в същата видимост на стадионите срещу много по-малка сума, без да поема реални ангажименти за ликвидност или инвестиции. Анализатори от Macquarie Capital обобщават нещата пряко - партньорството по-скоро отразява нуждата на ADI от потребители и ликвидност, отколкото нуждата на Kalshi от маркетинг, а в краткосрочен план печелившата страна е недвусмислено Kalshi. Дали ADI ще успее да превърне достъпа до футболната аудитория в устойчив бизнес, зависи от това дали връзката с Kalshi прерасне в нещо по-дълбоко от съвместно лого, а засега такива признаци не личат.

Тази история е показателна и извън контекста на футбола, защото прогнозните пазари набират скорост и извън САЩ, а въпросът как точно да бъдат третирани регулаторно остава отворен на много места, включително у нас. В България подобни платформи все още нямат официално присъствие и лицензионен режим, различен от класическия хазартен. На практика, ако регулаторен статут на този тип продукти изобщо бъде обмислян тук, ключовият въпрос ще е същият, който вече занимава американските съдилища - дали договор, обвързан с изхода на бъдещо събитие, е финансов инструмент или залог, облечен в нова терминология. Отговорът засега липсва, а както показва примерът с ADI и Kalshi, от него зависи не само регулацията, но и кой в крайна сметка печели от подобен бизнес.