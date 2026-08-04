Група южноафрикански инвеститори, които наскоро спасиха затрупания в дългове производител Tongaat Hulett, подготвя придобиване на конкурента Illovo Sugar. Целта е под контрола на един изцяло африкански собственик да се обединят огромна част от пазарите на захар, етанол и биоенергия на континента, пише Semafor.

Преговорите вече са стигнали до най-високото ниво на лондонската Associated British Foods (ABF), собственик на Illovo. Представители на Vision Sugar - структура, ръководена от южноафриканския милиардер Робърт Гумеде и Руте Мойо от Зимбабве, са установили контакт с изпълнителния директор на ABF Джордж Уестън.

По оценки на консултанти в сферата на корпоративните финанси стойността на Illovo Sugar се движи между 800 милиона и 1,1 милиарда долара. Самата Tongaat Hulett беше купена от сегашните си собственици в лошо състояние за около $250 милиона.

Ако се случи, сделката ще обхване мрежата от захарни плантации на Illovo в Южна Африка, Замбия, Малави, Есватини, Танзания и Мозамбик - една от най-мащабните агросделки на континента от над десетилетие насам.

Официален коментар очаквано няма.

Близо до монопол в региона

Обединяването на Tongaat и Illovo в Южна Африка би създало почти регионален монопол. На домашния си пазар новата компания би контролирала над половината от преработвателния капацитет за захар, което вероятно ще привлече вниманието на регулаторите, отбелязва Semafor.

Извън Южна Африка обединената структура би получила на практика изключителен достъп до основното производство на захар в Източна и Южна Африка.

Сделката се разглежда и като енергиен ход. Гумеде планира да захранва регионалните пазари с електроенергия, като използва рафинериите на Illovo и Tongaat за производство на биоетанол и преработка на останалите от захарната тръстика влакна.

Пазар с ограничено собствено производство

Африканският пазар на захар произведе около 13 милиона тона през 2024 г., докато вносът достигна 15 милиона тона - ръст от над 7% спрямо предходната година, тъй като местното производство трайно изостава от търсенето.

Стойността на производството е около 8,6 милиарда долара, а анализатори очакват пазарът да достигне 25 милиона тона и 17,7 милиарда долара до 2035 г., подкрепен от население, което ще надхвърли 2 милиарда души. Египет, Южна Африка и малката абсолютна монархия Есватини (до 2018 г. - Свазиленд) формират над половината от континенталното производство.

Именно тази комбинация от свиващо се вътрешно предлагане и нарастващо потребление прави контрола върху производствения капацитет стратегически актив.

Аналитични оценки сочат, че южноафриканските производители вече насочват до 15% от продукцията си към износ, а Африканската континентална зона за свободна търговия (AfCFTA) отваря допълнителни възможности - както в рамките на континента, така и потенциално към пазари в Азия, където търсенето на захар и биогорива расте успоредно с политики за смесване на етанол в горивата.