Автомобилните компании Dacia и Ford спират временно производството в заводите си в Миовени и Крайова, обяви временно изпълняващият длъжността министър-председател и министър на енергетиката на Румъния Илие Болоян. Благодарение на това, страната ще спести 200 MW енергия на фона на кризата, причинена от ниските нива на река Дунав, които възпрепятстват работата на електроцентралите.

Според местната Automarket спиранията са част от планирани годишни програми за поддръжка, обявени по-рано тази година и не са в отговор на ситуацията в страната. Очаква се фабриките да възобновят дейността си след 19 август.

Въпреки това, други големи промишлени потребители също намаляват разходите на енергия, а властите призовават обществените институции да пестят по време на пиковите вечерни часове - между 21 и 23 часа. За тази цел се планира ограничаване на архитектурното осветление и намаляване на интензитета на общественото, пише Romania Insider.

В отговор на призива на управляващите Kronospan обяви, че постепенно ще спре някои производствени линии, за да намали потреблението си с до 50%.

Илие Болоян предупреди, че ако доброволните намаления се окажат недостатъчни, правителството ще създаде на механизъм за временно ограничаване на потреблението на електроенергия от големи индустриални консуматори, които ще получат 24-часово предизвестие.

Задълбочаването на кризата ще доведе до сериозни последствия за индустрията в Румъния. Ситуацията в Унгария далеч не е по-добра - докато Блок 2 на АЕЦ "Черна вода" все още работи, то АЕЦ "Пакш" преустанови дейност. Това накара управляващите да обърнат по-голямо внимание на предупрежденията на експерти и еколози относно намаляването на водния ресурс и въздействието върху икономиката.