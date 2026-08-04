Рекордно ниските водни нива на Дунав тази година практически спряха товарния трафик по големи участъци от реката и удариха едновременно транспорта, туризма, промишлените вериги на доставки и енергетиката в десетте държави, през които тя преминава.

При Будапеща реката падна до 23 сантиметра - под предишния рекорд от 33 сантиметра от 2018 г., съобщи АП. При Русе нивото е минус 94 сантиметра, а по прогноза на българската Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) ще стигне минус 100 сантиметра до края на седмицата, предаде БТА.

Икономическото значение на реката

Дунав е част от Паневропейски транспортен коридор VII и свързва Черно море с вътрешността на Европа - Румъния, България, Унгария, Австрия, Германия и още шест държави по протежение на 2850 километра.

Речният транспорт е сред най-евтините и енергийно ефективни начини за превоз на дълги разстояния: един речен конвой пренася товар, равностоен на около 280 камиона, при близо 75% по-малко гориво.

Източник: GettyImages

Проучвания сочат силна връзка между обема на дунавската навигация и брутния вътрешен продукт и заетостта в крайбрежните региони. Иначе казано - реката не само дава живот, но и поминък на милиони хора.

Рекордно ниски нива

По думите на директора на ИАППД Ивелин Занев, при Свищов нивото е минус 30 сантиметра при предишен рекорд от минус 55, а при Лом - минус 4 сантиметра при рекорд плюс 11. Досегашните рекорди обичайно са се регистрирали през септември, а сега се наблюдават в началото на август, като маловодието вероятно ще се задържи поне още месец.

Минималната измерена дълбочина при Белене и Батин е около 1,6 метра, а другаде - 1,8 метра и повече, което обаче пак не позволява преминаването на по-тежко натоварени кораби.

В Румъния реката е на най-ниското си ниво от 30 години, а дебитът ѝ е спаднал до 1630 кубични метра в секунда - около една трета от обичайния за юли, посочва "Франс прес".

Товарен трафик и вериги на доставки

Според унгарското Министерство на строителството и транспорта към края на юли повечето товарни съдове по унгарския участък са спрени, а работещите превозват само 10-20% от обичайния товар. В Сърбия баржи и танкери товарят между 30% и 40% от капацитета, а на други места трафикът е спрян напълно.

Намалените дълбочини ограничиха доставките на нафта и пропан-бутан до заводи във вътрешността. LyondellBasell обяви форсмажор за доставките от завода си във Веселинг заради прекъснато снабдяване, а BASF предупреди за възможен форсмажор или недостиг на продукти заради зависимостта си от речен транспорт.

В България корабоплаването не се спира по административен ред, но по думите на Занев част от корабособствениците сами преустановяват превозите при нерентабилни условия. Заседнали извън фарватера съдове има при Белене, Сомовит и Гарван край Силистра, без да пречат на движението.

Миналата седмица пътнически кораб заседна край Гомотарци и се наложи евакуация с помощта на Гранична полиция, преди корабът да бъде освободен.

Туризмът спира

MAHART-PassNave, основният оператор на туристически кораби в Будапеща, отчете спад от 18% в юлските резервации - при годишен пътникопоток от около 600 000 души по международните круизи, най-значимия сегмент от унгарското корабоплаване.

Източник: GettyImages

Avalon Waterways отмени серия от заминавания заради ниските нива на Дунав и Рейн, а около 15 кораба останаха блокирани към края на юли.

В Сърбия стотици лодки и десетки товарни кораби останаха на сушата край Нови Сад.

Енергетика под напрежение

В Румъния властите спряха реакторен блок на АЕЦ "Чернавода" по съображения за безопасност и обявиха скорошно спиране и на втори блок. В Унгария 44-годишната АЕЦ "Пакш", осигуряваща близо половината от електроенергията на страната, намалява мощността си от понеделник насам и се очаква да бъде напълно спряна след няколко дни - прекъсване, което може да продължи седмици.

Източник: GettyImages

Унгарският премиер предупреди за риск от "енергийна криза" и призова за ограничаване на потреблението във вечерните часове, докато на автомобилни и батерийни производители бе наредено да намалят разхода на ток и вода. Авария в газова централа допълнително изостри недостига.

По думите на Ивелин Занев, българската АЕЦ "Козлодуй" разполага със строги протоколи за сигурност, а в канала към охладителната ѝ система засега има достатъчно вода.

По-широки последици

Когато речният транспорт спре или стане нерентабилен, товарите се прехвърлят към влак и камион, които са значително по-скъпи и намаляват конкурентоспособността на износа - например на унгарското зърно.

Индустрии, зависими от масови товари по Дунав като стомана, химия и строителни материали, губят евтиния канал за доставка на суровини.

Прецедентите от засушаванията по Рейн през 2018 и 2022 г. показват, че продължителна непроходимост може да свие химическото производство с около 10% за няколко месеца и да понижи икономическия растеж с до 0,5 процентни пункта в зависимите страни.

При липса на дъжд в прогнозите и температури над 38 градуса за региона, ИАППД и сходните агенции по поречието продължават поддържащо удълбочаване на плавателния път, но подчертават нуждата от по-мащабни хидроинженерни решения.