Московският арбитражен съд обяви в несъстоятелност "Квант" ООД - единственият производител на телевизори, включен в официалния регистър за радиоелектроника на Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация.

Компанията, която сглобяваше устройства под марката Irbis и за чужди марки в своите заводи във Воронеж и Зеленоград, спря окончателно производствените си линии още през пролетта на 2025 г.

Сега бизнесът пада под натиска на неплатежоспособността и смазващата конкуренция от китайски доставчици, според местното издание Коммерсантъ.

Въпреки несъстоятелността на "Квант", руското Министерство на промишлеността и търговията излезе с информация пред ТАСС, че това няма да доведе до загуба на производствени капацитети или спиране на производството на телевизори в страната.

Кои са "Квант"?

Справка в корпоративния регистър Rusprofile показва, че "Квант" ООД е основано през юни 2016 г. в Зеленоград - още наричан "Руската Силициева долина", с основен предмет на дейност производство на телевизионни приемници, видеомонитори и проектори.

Собствеността на дружеството е изцяло концентрирана в ръцете на неговия генерален директор Михаил Етонов, който притежава 100% от капитала, както пряко, така и чрез свързаното дружество "Квант-Сервис" ООД.

Източник: Александър Рюмин / ТАСС Производство на телевизори Ibris

Под негово ръководство заводите във Воронеж и Зеленоград се превърнаха в основна мощност за сглобяване на телевизори под марката Irbis , както и на устройства с операционната система YaOS на "Яндекс".

Общо в двата завода работят около 700 души.

Китай настъпва

През първите шест месеца на 2026 г. в Русия са реализирани 3,48 милиона телевизора на обща стойност 97,6 милиарда рубли, според медията.

Въпреки тези обеми, присъствието на местни марки остава символично, посочва Гусейн Иманов, основател на марката Jacky's и съсобственик на Schaub Lorenz. Според експерта основната причина е, че сглобяването на електроника на местна почва излиза значително по-скъпо спрямо производството в Китай, което прави руските устройства напълно неконкурентоспособни.

"Защитните тарифи не са достатъчни, за да се противодейства на навлизането на китайски производители на пазара", казва още той.

Според The Moscow Times дори в държавните и обществени поръчки дори институциите са предпочели да купуват по-изгодни или по-популярни чужди марки като Xiaomi, Haier, LG или Samsung вместо руския аналог.

През 2024 г. държавата е похарчила 4 милиарда рубли за доставка на подобна техника.

Дългове за милиони и срив в приходите

Делото за несъстоятелност бе заведено от търговската верига DNS Retail, към която "Квант" натрупа дълг от над 654,6 милиона рубли, което е около 6,9 милиона евро.

Впоследствие към делото се присъединиха над 20 кредитори, като общата сума на предявените пари надхвърли 763 млн. рубли. Сред най-големите кредитори са структури на технологичния гигант "Яндекс" и търговецът на техника "ББК Търговски дом", предават руските медии.

За една година приходите на "Квант" са се сринали над 100 пъти. От 4,9 милиарда рубли до едва 45 милиона рубли.

Така печалбата от предходните периоди бързо се превръща в нетна загуба, което пък блокира възможността за обслужване на оперативните разходи и заплатите на служителите.

През 2025 г. свързаното дружество "Синоквант" се отказа от амбициозен проект за производство на LCD телевизори на стойност около 1,8 милиарда рубли.

Инвестицията трябваше да бъде реализирана в специалната икономическа зона "Център" край Воронеж, но замразяването ѝ съвпадна точно със спирането на основните монтажни линии на групата.