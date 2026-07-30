"Шел Експлорейшън енд Продакшън (96) Б.В" ще може да прехвърли 33% от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел", след като Министерският съвет разреши промяната, съобщава БНТ.

Новият титуляр, който се включва в проучванията, е "Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд" (TPAO). След частичното прехвърляне "Шел" вече ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности, "Търкиш петролиум оувърсийз къмпани Лтд" 33%, а ОМВ - 25%.

Възможността за прехвърляне на правата и задълженията по предоставено разрешение за търсене и проучване е регламентирана в Закона за подземните богатства.

TPAO е създадена още през 1954 г. и е с ключово значение за развитието на нефтогазовата индустрия на южната ни съседка. До 1983 г. работи като интегрирана петролна компания, а след това се специализира в проучването и добива. Именно така става отделянето като отделни дружества на някои от гигантите в енергийния сектор като небезизвестния у нас тръбопроводен оператор "Боташ".

Днес е собственост на Турския суверенен фонд. Тя има флотилия от 7 кораба, от които два са предназначени за сеизмични проучвания, 4 - за дълбоководно сондиране, а един е за складиране и прехвърляне на продукция.

Сред успешните ѝ проекти са черноморското газово находище "Сакаря", перспективното "Гьоктепе" и сухоземния нефтен добив от находище "Габар" в Югоизточна Турция. TPAO си партнира с ExxonMobil за нови проучвания, като подобни разговори се в ход и с Chevron.

Компанията има дялове в проекти и в Азербайджан, Ирак и Русия. Буквално вчера TPAO купи от BP 15% дял от нефтени и газови находища в Киркук.

"Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Договорът за проучване на тази територия е сключен през декември 2025 г. с "Шел Експлорейшън енд продакшън".

През април 2026 г. титулярят прехвърли 25% от своите права и задължения по разрешението на "ОМВ Петром Е&П България СРЛ".

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за частично прехвърляне на правата и задълженията по предоставеното разрешение.