Руската компания "Лукойл" потвърди пред Mediafax, че е подала искане до румънската държава за удължаване на концесионния договор за находището Trident в Черно море. Компанията уточнява, че проектът не е изоставен и че в момента преговаря с американски инвестиционен фонд за продажба на международните си активи.

"Потвърждаваме, че е подадено искане за удължаване на нефтения концесионен договор за периметъра Trident в Черно море. Стъпката се основава на голямото стратегическо значение на проекта, който е в напреднал етап на разработка и чието завършване е от особен интерес за регионалната енергийна сигурност предвид потенциалните вътрешни залежи, открити в него, които биха допринесли за енергийната независимост на Румъния. Удължаването на договора е необходимо именно за да позволи довеждането на проекта до успешен край. Лукойл е дългогодишен инвестиционен и стратегически партньор на Румъния, а продължаването на проекта отразява поетия дългосрочен ангажимент към този пазар", заявиха от Lukoil Overseas пред Mediafax.

Миналата седмица стана известно, че консорциум от арабски компании, съюзени с американска фирма, е писал на румънското правителство, изразявайки интерес към придобиване на активите на "Лукойл", включително находището за газ Trident.

Писмото е изпратено през юни от Eldridge Industries - инвестиционен фонд от Маями с активи за 75 милиарда долара, от името на себе си и партньорите си Al Hail Holding и International Holding Company от Абу Даби, както и Power International Holdings от Катар. В него се иска от Букурещ да не предприема правни действия срещу проекта до финализиране на сделката с Лукойл.

Лукойл потвърди пред агенцията, че продажбата на активите действително се обсъжда. "По отношение на режима на международните санкции уточняваме, че те са причинили известни процедурни забавяния, без обаче да блокират изпълнението на проекта. Всички стъпки се извършват при пълно спазване на приложимата правна рамка и под надзора на компетентните органи. В момента се водят преговори за придобиване на групата Lukoil International в Европа от американски инвестиционен фонд, което при финализиране на сделката ще освободи компанията изцяло от санкционния режим", посочиха представителите на руския гигант.

През март руската компания заяви пред Mediafax, че не се оттегля от Trident, в който и Romgaz има 12%, а иска да продължи разработката му. Досега за проекта са похарчени 630 милиона долара, а за завършване на проучванията са необходими още около 150 милиона долара, плюс инфраструктурни разходи от около 300 милиона евро.

Според "Лукойл" проектът все още не е потвърдил техническата си осъществимост и се нуждае от допълнителни оценки и капитал, преди да бъде взето решение за по-нататъшно развитие.

Заради Trident компанията се съди със северната ни съседка.