Руските атаки с дронове и ракети са затворили черноморските пристанища на Украйна в пика на реколтата, принуждавайки страната спешно да пренасочва износа си, съобщава "Ройтерс".

Според данни на агенцията, корабособствениците са преустановили курсовете си край Одеса, а аграрният сектор е изправен пред преки загуби до 3 милиарда долара.

Блокадата е ударила местните производители, които отчитат срив на вътрешните изкупни цени на маслодайните семена и зърнените култури със средно 30%.

По-сложна ситуация от 2022 г.

Земеделското министерство в Киев предупреждава, че ситуацията е по-сложна дори от първите месеци на войната през 2022 г. Алтернативните маршрути през железниците, пътищата и река Дунав могат да поемат едва половината от нормалните експортни обеми.

През последния месец Русия засили ракетните си удари и атаките с дронове срещу граждански кораби под чужд флаг в пристанищния хъб около Одеса, през който преминава основната част от украинското зърно.

Източник: ВМС на Украйна

Само през юли са регистрирани 35 атаки срещу плавателни съдове в пристанищата и 22 в открито море, както и 67 удара по самата портова инфраструктура, според Ройтерс.

За сравнение, през цялата 2025 г. ударите срещу кораби са били едва 14.

"Ситуацията е изключително сложна. В някои аспекти е дори по-трудна, отколкото през март-април 2022 г.", каза министърът на земеделието Тарас Висоцки.

Скъпа логистика

Железниците в Украйна пренасочват трафика. Вагоните със зърно за Одеса са спаднали от 4525 на 1356, докато потокът към Дунав се е увеличил над шест пъти - от 167 на 1141 вагона.

Въпреки това алтернативите могат да покрият едва половината от нормалния месечен износ от 6 милиона тона. От UkrAgroConsult посочват, че пренасочването към сухопътни и речни трасета сериозно оскъпява транспорта за украинските фермери.

Така например доставката на пшеница до гр. Констанца може да струва до 60-70 долара на тон в някои случаи.

Източник: EPA/БГНЕС

Земеделското министерство в Киев призова за спешна международна подкрепа за сигурността в Черно море, предупреждавайки за нов глобален скок на цените на храните.

"Храната ще поскъпне, а за най-бедните хора може да стане просто недостъпна", казва още Висоцки.