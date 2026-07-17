Новото ръководство на ВМЗ-Сопот трябва да представи в рамките на две седмици план за амбициозна инвестиционна програма в три основни направления - пазари, портфолио и условия на труд. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на парламентарния контрол.

"Искам да разбера какви са новите потенциални пазари, които може да бъдат използване за пласиране на продукцията. Искам да разбера какво ще бъде новото продуктово портфолио на ВМЗ, така че то да отговаря на нуждите на индустрията и на последните натовски и други стандарти. И искам от тях (ръководителите на предприятието - б.р.) една много силна амбициозна визия оттук нататък как да подобрим още повече параметрите, за да може под всякаква форма да подкрепяме служителите на предприятието", заяви вицепремиерът.

Това той направи в отговор на въпрос на Кръстьо Врачев от "Възраждане". Народният представител заяви, че през последните месеци има работници, които са напуснали заради намаляване на възнагражденията с около 25% в резултат на орязани ДМС и бонуси.

"Основната заплата е същата, да, но на фона на заплата, да речем, порядъка на около 828-850 евро, има хора, които са получили с около 250 евро по-малко за месеца", отбеляза Врачев.

Пулев не отговори директно и съответно не отрече твърдението на депутата. В същото време той обяви, че "няма предпоставки за ликвидна криза" във ВМЗ-Сопот.

По думите на министъра към 30 юни 2026 г. дружеството отчита счетоводна печалба от 16,091 млн. евро, а наличните парични средства възлизат на 24,545 млн. евро. До края на годината се очакват допълнителни постъпления в размер на 150 млн. евро.

Пулев посочи, че към края на юни приходите от оперативна дейност на ВМЗ са 164 млн. евро, приходите от продажби - 135,543 млн. евро, а оперативните разходи - 148,664 млн. евро.

Вицепремиерът отбеляза, че очакваните постъпления до края на годината ще осигурят необходимия финансов ресурс както за текущата дейност на дружеството, така и за бъдещи инвестиции и развитие. В тази връзка Пулев припомни, че по бизнес програмата на дружеството за тази година са предвидени инвестиции за над 8 милиона евро - за нови производства, за модернизация и за подобряване на условията на труд.

Темата за състоянието на военната ни индустрия става все по-актуална през последните месеци. Тя значително увеличи приходите си в хода на войната в Украйна. Причината - огромният ѝ капацитет да произвежда боеприпаси по съветски стандарти и калибри, които отговаряха на нуждите на Киев.

Постепенно нападнатата от Русия страна започна да се превъоръжава по натовски стандарти, като някои от нашите заводи също се адаптираха - включително и ВМЗ. Голямата промяна обаче дойде с навлизането на дроновете, които в момента имат многократно по-важна роля от класическата артилерия.

Това се видя първо от отчетите за Q1 на държавните предприятия в сектора, най-голямото от които е именно ВМЗ-Сопот. От тях се вижда падане на оборота и стопяване на печалбата. Друг от държавните военни производители - по-малката казанлъшка НИТИ, очертава "тенденцията към намаление използването на конвенционални боеприпаси и пренасочване към използване на дронове и ракети със среден и голям обсег", каквито у нас не се произвеждат серийно.

Междувременно се промени и политическата конюнктура. Още веднага след изборите бъдещият вицепремиер (и член на най-близкия кръг на Румен Радев) Иво Христов заяви, че "не сме длъжни" да "съучастваме в това кръвопролитие", включително - "с доставка на боеприпаси".

Макар след това управляващите на няколко пъти да заявяваха, че нямат против продукцията на българските военни заводи да се продава на нуждаещите се от нея, но освен това новата власт тръгна и към ревизия на споразумението с Rheinmetall, които трябваше да строят заводи за барут и боеприпаси у нас именно заедно с ВМЗ-Сопот.

Очевидно е, че военният сектор трябва да направи сериозен технологичен скок, за да бъде конкурентен, но тепърва ще видим колко голяма политическа подкрепа ще получи той за целта.