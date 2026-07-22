Осмата генерация явно е добър момент за радикални промени или поне така смятат в Samsung. Технологичният гигант показа новите си сгъваеми смартфони, като тази година важните тенденции са три - нов формат ще се налага на пазара, вървим към пълен паритет на способностите с традиционните устройства и AI ще става все по-ключова част от мобилното изживяване.

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra и Flip8 заедно съставляват най-разнообразното foldable портфолио за компанията до момента, но освен това и ще задават темпото за останалите играчи.

Samsung Galaxy Z Fold8

Най-голям интерес още преди официалната премиера предизвика чисто новият "широк" сгъваем смартфон. Първата среща с него е малко изненадваща, защото от доста години не сме виждали 5,5-инчов 16:10 екран (в случая - 120-херцов Dynamic AMOLED 2X), какъвто е външният панел на Samsung Galaxy Z Fold8.

Това е сериозна разлика спрямо изключително високите съвременни смартфони и може да се каже, че пропорциите са по-подходящи за (голям) джоб - 81,9 x 123,9 x 9,7 мм при само 201 грама. Обещанието е че това тегло не е постигнато за сметка на здравината, като дисплеят е с титаниева конструкция.

Източник: Явор Николов

Когато разтворим външния екран, получаваме на практика компактен таблет със 7,6-инчов дисплей с параметри, сходни с тези на външния и 4:3 пропорция. Яркостта може да стигне до 3000 нита.

От Samsung посочват, че устройството "отговаря на естествения начин, по който хората гледат съдържание през деня" - бързи съобщения, нотификации и клипове на външния дисплей и игри, филми и дълги статии на вътрешния.

Откъм батерия и производителност говорим за Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 4800 mAh, а задните камери са две 50-мегапикселови.

Източник: Явор Николов

Samsung Galaxy Z Fold8 е първото глобално достъпно и широко софтуерно съвместимо устройство от този вид.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Преименуваният флагмански модел тази година не идва само с по-дълго название. Samsung подчертават, че той вече покрива стандартите, заложени от Galaxy S Ultra серията.

Първото място, на което това се вижда, е фотографската система - там влиза 50-мегапикселовата ultrawide камера от Samsung Galaxy S26 Ultra заедно с подобрени алгоритми за снимане при ниска осветеност, професионалния APV кодек за 8K видео и Cine LUT функционалността за кинематографично тониране директно при създаването на съдържание.

Източник: Явор Николов

Батерията достига капацитет от 5000 mAh, зареждането е с двойна DCIC архитектура за зареждане, в комбинация с 45 W бързо зареждане, а въпреки вътрешния 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с висока разделителна способност, разликата в теглото между Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra е само... един грам.

Това е постигнато и на фона на под 9 милиметра дебелина на смартфона в сгънат вид - нещо, което категорично го прави сходен по този показател със стандартно устройство.

Samsung Galaxy Z Flip8

Най-популярната серия сгъваеми смартфони на Samsung тази година залага на еволюционните промени. Те са най-вече там, където през последните години виждаме най-много иновации - във външния FlexWindow екран, който вече се превръща в AI интерфейс - целта е възможно най-много неща да могат да се вършат без разгъване.

За целта и се увеличава броят на поддържаните от FlexWindow приложения, както и обхватът на Now Brief. Автоматизациите чрез Gemini Intelligence позволяват многостъпкови действия чрез натискане на страничния бутон или с гласови команди. Популярната FlexCam функционалност също се развива и двете 50-мегапикселови камери могат да се използват по най-разнообразни начини от потребителите.

Източник: Явор Николов

Тази година или поне на този етап Z Flip няма да има Fan Edition.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9

Хардуерната премиера на Samsung включва и нова версия на флагманския смарт часовник Galaxy Watch Ultra. Дисплеят му е способен на 5000 нита яркост, а корпусът е титаниев.

Той идва с нови функционалности като Trail Run и Nutrition Alert за екстремни натоварвания, сертификати IP69K и EN13319, както и разработено заедно с водолазната марка Mares приложение Diving. Процесорът е Snapdragon Wear Elite, а капацитетът на батерията е 800 mAh.

Източник: Samsung

Масовият Galaxy Watch9 залага по-скоро на ъпдейт, отколкото на ъпгрейд - формата на алуминиевия корпус е подобрена за удобство, използва се също Qualcomm платфрома.

Кога, колко?

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 са налични за предварителна поръчка на избрани пазари от днес. Всички модели се предлагат в цветове Графит и Кремаво, като Тъмновиолетово е ексклузивен за Galaxy Z Fold8 Ultra, Светлолилаво - за Galaxy Z Fold8, а Розово - за Galaxy Z Flip8. Ексклузивните онлайн цветови варианти включват Тъмнозелено за Galaxy Z Fold8 Ultra, Пистачио за Galaxy Z Fold8 и Мента за Galaxy Z Flip8.

Устройствата се предлагат на препоръчителни цени, стартиращи от €2199 за Galaxy Fold8 Ultra, €1999 за Galaxy Z8 и €1299 за Galaxy Flip8, а всеки, закупил устройство ще получи и 6 месеца безплатен достъп до Google AI Pro.

Всеки клиент има възможност да закупи по-голямата памет с отстъпки до €200 (в случая на варианта с 1ТВ), €100 (за 512GB версия) или €50 (за 256GB). Офертата е валидна до 23:59 ч. на 6 август 2026 г.

Източник: Явор Николов

Galaxy Watch Ultra2 ще се предлага в размер 47 мм, докато Galaxy Watch9 ще бъде наличен в два размера: 40 мм и 44 мм. Потребителите на Galaxy Watch Ultra2 ще могат да избират между цветовете Сребрист титан и Сив титан. От своя страна, 40-милиметровият Galaxy Watch9 ще се предлага в цветовете Кремаво и Графит, а 44-милиметровият Galaxy Watch9 - в цветовете Графит и Сребристо.

Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 се предлагат за предварителна поръчка от 16:00 на 22.07 до 06.08, като клиентите могат да закупят новите устройства и да спестят 10% от цената + 2 месеца безплатен достъп до Strava.

Новите модели ще бъдат официално в продажба от 07.08.2026 в партньорската мрежа на Samsung, както и в официалния онлайн магазин на www.samsung.com/bg на препоръчителни цени от 749 EUR за Galaxy Watch Ultra2 и препоръчителни цени, стартиращи от 409 EUR за Galaxy Watch9.