Силното търсене от страна на технологичните гиганти Nvidia, AMD и Broadcom принуди тайванския TSMC да ускори производствените си планове с няколко месеца. Най-големият производител на чипове в света е на път да достигне 180 000 произведени 3-нанометрови пластини месечно още в началото на есента.

С това ще изпревари прогнозите си с няколко месеца. Освен това TSMC агресивно ще разшири най-модерните си мощности за изкуствен интелект и центрове за данни.

Компанията строи три нови фабрики в Тайван, Аризона и Япония. Анализаторите отбелязват, че тази експанзия е една от най-големите в историята на полупроводниковата индустрия.

Очаква се първата сграда да бъде завършена преди април 2027 г., пише тайванското издание Commercial Times .

Повече и по-скъпо

По-бързият от очакваното темп на производство се дължи главно на мащабните поръчки от технологичните лидери Nvidia, AMD и Broadcom, сочат данни на TrendForce.

Според местното издание Economic Daily News през първата половина на 2026 г. месечният капацитет на TSMC за 3-нанометрови пластини вече наближава 150 000 броя, след като в края на 2025 г. се движеше в рамките на 120 000 - 130 000 броя.

Поради огромното търсене и изчерпания капацитет, анализатори съобщават, че TSMC планира нови увеличения на цените на своите услуги с до 15%.

Защо са толкова важни?

Колкото по-малък е нанометровият процес, толкова повече транзистори се събират на един силициев чип. Това прави центровете за данни значително по-бързи и по-ефективни.

Намалява се консумацията на енергия с до 30% при същата мощност.

Новите 3nm и 2nm чипове на TSMC позволяват на суперкомпютрите да обучават следващите поколения AI модели много по-бързо.

Агресивно производство

Успоредно с ускорените 3nm линии, пилотният производствен капацитет за следващото поколение 2nm чипове също се разширява с бързи темпове в Тайван, за да отговори на глада за AI.

През първата половина на годината обработените пластини от този клас варират между 50 000 и 60 000 месечно. Очаква се бройката да прехвърли 80 000 до началото на есента и да наближи 100 000 в края на годината. Накратко - двойно увеличение.

Така общият месечен капацитет на компанията в двата най-авангардни сегмента ще надмине 260 000 силициеви пластини до няколко месеца.

Очаква се Apple да бъде основен клиент на 2nm чрез своя чип A20 Pro за iPhone 18 Pro, който ще бъде пуснат през септември.