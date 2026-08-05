"Бони Холдинг" въведе в експлоатация ново предприятие за преработка на странични животински продукти, съобщиха от компанията. То ще е част от "Месокомбинат Ловеч".
Новата мощност осигурява пълно оползотворяване на остатъчните суровини, генерирани от производствения процес и кланичната дейност, посочват от най-големия производител на свинско месо у нас.
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Размерът на инвестицията не е публичен.
Произвеждат се два основни продукта - технологична мазнина за различни индустриални приложения и преработен животински протеин.
Източник: Бони Холдинг
Доставката на суровините ще се извършва със специализирани транспортни средства. Самият процес по преработката е напълно автоматизиран. Предприятието е оборудвано със системи за пречистване на производствените води и филтриране на въздуха.
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"Инвестицията представлява ключова стъпка към по-ефективното използване на ресурсите и прилагането на принципите на кръговата икономика, при които страничните продукти не се изхвърлят, а се превръщат в нови продукти", подчертават от "Бони Холдинг".