Гръцката група AVAX подписа договор за изграждането на фотоволтаична електроцентрала в Румъния с мощност 275,5 MW. Инвеститорът е PPC Renewables, а стойността на сделката е 100,2 милиона евро.

Според официалното изявление проектът включва проектиране, придобиване, изграждане, тестване, експлоатация и поддръжка на соларния парк. Това не е първият проект на AVAX в страната - компанията строи газовата мегаелектроцентрала с мощност 1700 MW в Минтия.

В момента PPC, също гръцка фирма, е най-големият инвеститор във възобновяеми енергийни източници в Румъния, съобщава местното издание Economica. Целта ѝ е да се възползва от възможностите в региона, като удвои инсталирания капацитет от 12,4 GW през 2025 г. до 24,3 GW до 2030 г.

"Новото споразумение е четвъртото поредно, подписано от AVAX с PPC Renewables, и отразява силното присъствие на AVAX в големи енергийни проекти в Гърция и чужбина. В момента в Козани се изгражда фотоволтаичен парк с мощност 525 MW за същия клиент с бюджет от 173 милиона евро", допълва компанията.

Експанзия на и отвъд Балканите

Освен в Гърция и Румъния, PPC Group оперира и в Хърватия, България и Италия. В страната ни компанията изгражда и експлоатира соларни и вятърни паркове, както и системи за съхранение на електроенергия. Сред най-големите ѝ проекти е 165-мегаватов соларен парк с батерийна система край Стара Загора.

Сега групата се е ориентирала към навлизане на друг енергиен пазар - този в Унгария, който определя като "един от най-бързо развиващите се пазари на чиста енергия в Европа". В края на юли PPC Renewables обяви, че е сключила споразумение с международната платформа за възобновяема енергия Greenvolt Group за интегриране в портфолиото на действащ фотоволтаичен парк с мощност 57,5 ​​MW, като част от инвестиционната ѝ програма за 24 милиарда евро до края на десетилетието.

Целта на PPC Group е до 2030 г. да осигури географска и технологична диверсификация, като според плановете 45% от инсталирания ѝ капацитет ще бъде разположен извън Гърция и ще включва всички съвременни форми на производство и съхранение.