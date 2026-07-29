LPP Logistics - логистичното подразделение на полския ритейл гигант LPP Group, обяви влизането в експлоатация на новия си голям логистичен център край Букурещ. Базата с площ от 56 000 квадратни метра и капацитет от 35 милиона продукта вече обслужва магазините на групата в България, Румъния и Гърция.

LPP е един от водещите търговци на дрехи, обувки и аксесоари в Източна Европа, като присъства на общо 45 пазара извън родната Полша. Чрез партньорства достига и чак до Близкия Изток.

Водещ двигател на растеж е масовият бранд Sinsay, като освен него в различни ценови и демографски сегменти са позиционирани Cropp, House, Reserved и Mohito.

Собственикът на Sinsay се цели в 9,4 млрд. евро оборот

Собственикът на Sinsay се цели в 9,4 млрд. евро оборот

Магазините на компанията у нас са с приходи от 136 млн. евро през 2024 г.

У нас групата има близо 100 магазина, от които около 70 са на Sinsay (силно присъствие в ритейл парковете), 11 са на Cropp, 9 - на Reserved и 8 - на House (в моловете). Служителите в България са над 1350.

Според доклад на IPC от миналата година LPP планира да запази темпо от 10 нови Sinsay магазина годишно. В презентацията на резултатите на групата за първото тримесечие на тази година процесите у нас по отношение на Sinsay са определени като "контролирана канибализация" на фона на по-селективен подход при отварянето на нови обекти.

Собственикът на Sinsay удвоява броя на магазините си до три години

Собственикът на Sinsay удвоява броя на магазините си до три години

За финансовата 2023 г. приходите на LPP са с 9,3%

Разширяването на бизнеса на LPP в България се нуждае от логистика и именно тук идва ролята на големия център до Букурещ. Той ще се захранва с доставки по море до пристанището в Констанца, като автоматизираните системи в момента позволяват да се покриват нуждите на 454 магазина.

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Източник: LPP Logistics

Планира се в началото на следващата година инфраструктурата да получи сериозен ъпгрейд, който ще вдигне капацитета двойно - до 900 магазина. Очакването на LPP е повечето от тях да са на Sinsay.