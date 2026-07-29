LPP Logistics - логистичното подразделение на полския ритейл гигант LPP Group, обяви влизането в експлоатация на новия си голям логистичен център край Букурещ. Базата с площ от 56 000 квадратни метра и капацитет от 35 милиона продукта вече обслужва магазините на групата в България, Румъния и Гърция.

LPP е един от водещите търговци на дрехи, обувки и аксесоари в Източна Европа, като присъства на общо 45 пазара извън родната Полша. Чрез партньорства достига и чак до Близкия Изток.

Водещ двигател на растеж е масовият бранд Sinsay, като освен него в различни ценови и демографски сегменти са позиционирани Cropp, House, Reserved и Mohito.

У нас групата има близо 100 магазина, от които около 70 са на Sinsay (силно присъствие в ритейл парковете), 11 са на Cropp, 9 - на Reserved и 8 - на House (в моловете). Служителите в България са над 1350.

Според доклад на IPC от миналата година LPP планира да запази темпо от 10 нови Sinsay магазина годишно. В презентацията на резултатите на групата за първото тримесечие на тази година процесите у нас по отношение на Sinsay са определени като "контролирана канибализация" на фона на по-селективен подход при отварянето на нови обекти.

Разширяването на бизнеса на LPP в България се нуждае от логистика и именно тук идва ролята на големия център до Букурещ. Той ще се захранва с доставки по море до пристанището в Констанца, като автоматизираните системи в момента позволяват да се покриват нуждите на 454 магазина.

Източник: LPP Logistics

Планира се в началото на следващата година инфраструктурата да получи сериозен ъпгрейд, който ще вдигне капацитета двойно - до 900 магазина. Очакването на LPP е повечето от тях да са на Sinsay.