Да продадеш авиокомпанията си, но да я накараш да ти плаща процент от всеки продаден билет и куфар в следващите 50 години. Звучи като перфектната идея за пасивен доход, но за основателя на нискотарифния гигант easyJet - сър Стелиос Хаджи-Йоану, това си е гениален бизнес ход.

Благодарение на юридически капан, превърнал четирите букви "easy" в златна мина, днес кипърският милиардер печели милиони долари годишно. И така до 2060 г., когато кипърецът трябва да е на... 93.

Как се роди easyJet?

През 1995 г. предприемчивият кипърец Стелиос Хаджи-Йоану решава да промени правилата в европейската авиация. Вдъхновен от американския модел на Southwest Airlines, той стартира easyJet с два взети под наем самолета и простата формула - никакъв лукс, но билети на цената на един чифт дънки.

Пет години по-късно компанията му излиза на борсата. Вместо просто да продаде акциите си, Стелиос прехвърля правата върху марката "easyJet" на своята лична компания easyGroup. Авиокомпанията получава правото да ползва името срещу символичния наем от... 1 паунд на година.

Капанът щраква десетилетие по-късно, когато авиокомпанията започва да печели огромни суми от всички допълнителни услуги.

Шефът бързо пресмята изпуснатите ползи и поставя ултиматум:

"Или ми плащате, или ви вземам името".

След ожесточена съдебна битка, през 2010 г. мениджмънтът капитулира. За да запази разпознаваемия си оранжев бранд, компанията подписва нов 50-годишен договор.

Златно споразумение

easyJet се задължава да плаща на кипъреца роялти такса в размер на 0,25% от целия си годишен оборот. Важното тук е, че става въпрос за общите приходи, а не за чистата печалба.

Независимо дали авиокомпанията е на минус или на плюс в края на годината, всяко плащане за куфар или купен билет автоматично пълни сметката на основателя...

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Плащанията към Стелиос достигат около 25 милиона паунда годишно и сумата продължава да расте успоредно с разширяването на бизнеса, според MSN.

Днес Хаджи-Йоану живее в Монако и управлява десетки други бизнеси под шапката на "easy" - от хотели до коли под наем, но авиационният му бранд остава най-великото му творение.