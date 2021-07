Милиардерът Ричард Брансън е готов да полети в Космоса тази неделя, девет дни преди планираното пътуване на Джеф Безос. Тестовият полет на Virgin Galactic ще бъде стъпка към космическия туризъм, а първият който ще го тества е неговият основател.

Пътуването на Ричард Брансън до ръба на Космоса ще отбележи завръщане към смелите подвизи, които за първи път утвърдиха репутацията на милиардера. В продължение на десетилетия Брансън се занимаваше с редица рекордни каскади, в които караше сърф на кайт в продължение на 48 километра между Англия и Франция, прекоси Атлантическия океан с моторна лодка само за три дни и след това Тихия океан в горещ въздушен балон със скорост до 245 мили в час.

Докато екстремните начинания доближиха имиджа на Брансън до този на рок звезда, те също доведоха и до моменти, в които британецът беше спасяван от спешни служби на няколко пъти. Това го подтикна да поеме риск за сравнително по-спокойни дейности като скокове с бънджи, състезания с яхти и 2000-километров триатлон.

Но надпреварата за създаване на първото в света предприятие за космически туризъм съживи духа на застаряващия предприемач. След съобщението миналия месец, че основателят на Amazon.com Inc. Джеф Безос ще се вози на ракета, направена от неговата компания Blue Origin на 20-ти юли, Брансън заяви, че ще бъде на борда на тестовия полет на Virgin Galactic Holdings Inc. девет дни по-рано - седмица преди да навърши 71 години.

Уил Уайтхорн, бивш президент на Virgin Galactic, който помогна за създаването на компанията каза, че този ход е типичен за Брансън, чиято мантра на "Screw It, Let's Do It" и склонността да одобрява дори най-предизвикателните проекти са накарали персонала да го нарече "Господин "Да"".

"Ричард не се страхува, но е и внимателен човек", каза Уайтхорн, сега президент на търговската асоциация на UKspace, в интервю. "Той нямаше да отиде, ако не вярваше, че това е безопасно. И ако успее да победи Джеф Безос, това ще е допълнение към успеха му."

Решението за полет следва одобрението на Федералната авиационна администрация на САЩ за Virgin Galactic да превозва пътници срещу такса.

"Не можете да очаквате учени и космически туристи да отидат, ако шефът не даде пример", каза Уайтхорн.

Кой точно е Ричард Брандън?

Брансън бе удостоен със званието рицар през 1999 г. от кралица Елизабет II за "заслуги за предприемачество", има нетна стойност на богатството от около 7.5 милиарда долара според Bloomberg Billionaires Index. Повече от 40 фирми с марка Virgin събират годишни приходи от около 22 милиарда долара чрез партньорства и директни участия, каза говорител през декември. Както при Virgin Galactic, той обикновено оставя ежедневното управление на наети ръководители.

Неговата бизнес кариера - от пънк лейбъл до фитнес зали, булчинско облекло, банкови операции, доставчик на мобилни телефони и авиокомпанията, с която е най-известен - е толкова разнообразна, колкото и неговите допълнителни дейности.

След като стартира студентско списание на 16-годишна възраст, първото му сериозно нахлуване в търговията беше чрез музикален дистрибутор и магазин за поръчки по пощата, който го осъди скъпо за укриване на данъци. Невъзмутим, той основава Virgin Records през 1972 г., като името е избрано да отразява неопитността му в бизнеса.

Компанията постигна незабавен успех, тъй като Tubular Bells, дебютният албум на инструменталиста Майк Олдфийлд, стана бестселър. Компанията продължава да подписва договори с изпълнители, включително Rolling Stones и Sex Pistols, като последните помагат за подобряване на имиджа на Брансън като човек, печелейки достатъчно пари, за да финансира основаването на Virgin Atlantic Airways Ltd. през 1984 г.

На фона на модела на разпродажба на всички или части от различните си бизнеси, Брансън постигна безусловен успех с Virgin Mobile, продаден на NTL: Telewest за почти 1 млрд. паунда (1,4 млрд. долара) през 2006 г. и последващата продажба на комбинираната Virgin Media на Liberty Global за 23 милиарда долара през 2013 г.

Неуспехите му включват обречен опит на Virgin Cola да измести Coca-Cola и Pepsi като водещите безалкохолни напитки в САЩ и линията за презервативи Mates, продадени само година след пускането им.

Плановете за изстрелян с въздух космически кораб са били замислени за първи път още през 1995 г., според Уайтхорн, който казва, че той, Брансън и астронавтът на Аполо 11 Бъз Олдрин, са изготвили концепцията върху салфетка. Олдрин беше ентусиазиран от идеята след успеха на ракетните самолети X-15, изстреляни от бомбардировач B-52 през 60-те години, каза Уайтхорн.

Името Virgin Galactic е регистрирано през 1999 г., а компанията е официално основана пет години по-късно. Бизнес моделът обеща на първите космически туристи кратък период на безтегловност, заедно с гледки към кривината на Земята и поглед към слънцето и звездите на фона на космоса, всичко това за 250 000 долара.

Катастрофата през 2014 г. върна проекта с четири години назад, но през 2019 г. Virgin Galactic стана първата в света публично търгувана фирма за космически туризъм, благодарение на сделка с компания за придобиване със специална цел. Virgin Galactic имаше пазарна стойност от над 12 милиарда долара в края на четвъртък в Ню Йорк.

Листването, от своя страна, помогна на Брансън да спаси Virgin Atlantic, когато удари пандемията от коронавирус. Правителството на Обединеното кралство отказа да предостави на заземения превозвач държавна помощ, отчасти в резултат на пребиваването му на остров Некер, данъчно убежище, което той купи през 1978 г. на подходящо наречените Британски Вирджински острови. Продажбата на част от неговия дял от Virgin Galactic му позволи да инжектира 200 милиона паунда в превозвача, част от по-широк спасителен план.