От 15 юли влезе в сила Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС, Испания, Обединеното кралство и Гибралтар. То интегрира британската територия в Шенгенското пространство и предвижда митнически съюз, според който не се прилагат мита и количествени ограничения върху движението на стоки между страните по договора.

В резултат на това, предварителните данни показват, че продажбите в евро в някои бизнеси са се повишили с над 240% в сравнение с двете седмици преди средата на юли и с над 150% по-високи от същия период през 2025 г.

Причината за високите резултати най-вероятно е увеличеният поток на туристи и посетители, които се възползват от липсата на митнически проверки. Друг фактор са работещите, които всеки ден преминават в автономната територия. Според официални данни техният брой е около 15 хиляди - значителна част от икономиката на града.

Не всичко обаче е по-лесно

Премахването на проверките по сухопътните граници не означава пълна липса на контрол. Властите въвеждат двойни проверки на летищата и пристанищата.

Митническото споразумение премахна голяма част от таксите върху стоките, но донесе нов "данък върху сделките" за местните търговци. В момента той е в размер на 15%, но се планира увеличение до 17% в рамките на две години, с изключение на продуктите от първа необходимост. Целта е да се намали разликата в данъчното облагане спрямо ЕС и да се ограничат нелоялната конкуренция и контрабандата.

Правителството изчислява, че от влизането в сила на договора досега е събрало около 800 хиляди паунда от новия данък върху транзакциите и още 975 хиляди паунда от вносни мита върху стоки, внесени в Гибралтар. съобщава Euro Weekly News.

Преди договора Гибралтар беше известен с ниските косвени данъци и липсата на ДДС, което правеше много стоки, особено цигарите, алкохола и електрониката, по-евтини от тези в Испания. Новият режим доближава данъчното облагане до европейските стандарти и премахва едно от основните икономически различия между автономната територия и съседните испански райони, пише The Guardian.

Много от търговците са се запасили предварително със стоки на старата тарифна система, което е довело до временен спад на вноса. Властите обаче очакват той да се повиши през идните месеци, а с него и приходите.

Въпреки това обаче, споразумението повлия на много международни брандове като Starbucks, MANGO и испанската верига Rodilla, които вече планират увеличаване на присъствието си. Медицински клиники и стоматологични практики от испанската страна също са влезли в Гибралтар, а местните брокери на недвижими имоти съобщават за интерес от страна на жители с висок клас, които сега прекарват повече време и харчат пари в града.

Договорът ще улесни и реализирането на някои местни проекти. Скоро стартира изграждането на център за данни близо до пристанището от Pelagos Data Centres, която ще инвестира 1,8 милиарда паунда през следващите години за капацитет до 250 мегавата, създавайки стотици временни работни места и около 100 постоянни позиции. Ново студио за игри, подкрепено от Casino Admiral, пък наема персонал в областта на дигиталното изкуство, анимацията, софтуера и изкуствения интелект.