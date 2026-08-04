Какво можеш да направиш с няколко стотин хиляди евро? Да ги инвестираш в акции, да стартираш бизнес, да си купиш апартамент или луксозна вила в най-скъпите столични квартали? Или да станеш собственик на цяло испанско село.

Според Euro Weekly News в Северна Испания се продава цяло село за 850 хиляди евро. В цената влизат къщи, параклис, бивша медицинска клиника, селски магазин и два склада (с обща застроена площ от 2000 кв. м.), както и 40 декара земя.

От единадесетте къщи едва три са готови за нанасяне, докато останалите имоти се нуждаят от ремонт. Заедно домовете предлагат повече от 40 спални и над 20 бани, като най-голямата къща заема почти една трета от общата застроена площ.

Реставрацията ще направи инвестицията в имотите много по-голяма от първоначално обявените 850 хиляди евро.

Въпреки това, районът Галисия е известен с красивата си природа и традиционните каменни селца. Така обявата може да привлече знаменитости, които да си направят луксозни вили, наслаждавайки се на спокойствието, или инвеститори, които да изградят почивен комплекс или все по-популярните в последно време луксозни къмпинги (глемпинги).

Според медията селото е на достъпно място, а в близост има градове и основни услуги. Така новият му собственик може да се възползва от уединение без пълна изолация.

Колкото и да е интересна офертата, тя показва задълбочаването на проблем, който е видим и у нас - обезлюдяването на селата. Така в големите градове като Барселона, Мадрид и Валенсия кризата с имотите води до все по-високи цени на жилищата и наемите и опашки от чакащи, докато други райони замират.

Според медията обаче през последните години изоставените села привличат все по-голям интерес от инвеститори, с намерението да създадат селски хотели, уелнес центрове, туристически проекти или общности за споделено живеене. Докато в Испания това може да шанс за "прераждане", то в България липсата на инфраструктура го прави почти невъзможно.