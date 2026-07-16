Инвеститори от Далечния и Близкия изток, както и от Балканския регион, проявяват интерес към възможностите за производство и логистична дейност в България. Важният въпрос е доколко това може да компенсира ефектите върху индустрията у нас от състоянието на германската икономика. Това коментира пред Money.bg главният изпълнителен директор на консултантската компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield | Forton Станимира Пашова.

"Със сигурност има такъв интерес. Както на ниво генерални запитвания - "Дали и какво можем да направим в България", така и на конкретни запитвания - "Ние искаме да разберем дали тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична или транспортна дейност", обясни тя.

Пашова обаче подчерта - тепърва предстои да видим доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки и реални нови инвестиции. "Доброто е, че такъв интерес има, той не се забавя и, напротив, набира поетапно скорост в течение на 2026 г.", заяви тя.

Реиндустриализацията на Европа е възможност за България

Индустриалните, логистичните и складовите имоти са сред добре представящите се сегменти на пазара на бизнес имоти. През първото полугодие се наблюдава увеличение на обема на сделките, докато свободните площи остават малко, а наемите се повишават.

Според нея Европа неминуемо върви към реиндустриализация, а България ще бъде част от този процес. Тя предупреди обаче, че той е сложен и продължителен и не може да се реализира от днес за утре.

На индустриалната карта на България продължават да доминират утвърдените локации. В този сегмент решаващо значение има транспортната свързаност — както железопътната, така и автомобилната. По-слабо свързаните региони трудно могат да очакват сериозен инвеститорски интерес, ако инфраструктурата им не бъде подобрена или поне не стане ясно кога това ще се случи.

"Когато няма яснота, интересът е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случи бавно, но тази информация е надеждна", заяви Пашова.

По думите ѝ предвидимостта, включително при по-дълъг времеви хоризонт, подпомага инвестиционните решения и стимулира инвестиционната активност.

Новите офиси ще останат в утвърдените бизнес зони

При офисните площи новите сгради в София са разпределени между централната градска част и други предпочитани бизнес локации. Не се наблюдава концентрация на голям обем ново предлагане в един район, нито свръхпредлагане, което да доведе до понижаване на наемните нива.

Ключов фактор при избора на офис остава удобството за служителите. Компаниите се насочват към локации в близост до метростанции и основни булеварди, които предлагат добра комбинация от различни видове транспорт.

"Когато една компания избира своя офис, тя винаги съобразява кое ще бъде най-удобното място за нейните служители", обясни Пашова.

В същото време изискванията на наемателите стават все по-комплексни. Компаниите търсят по-добри локации и по-качествени сгради, като оценяват тяхната устойчивост, енергийна ефективност, използването на зелена енергия и набора от допълнителни услуги.

"Търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се отчита като трайна тенденция", прогнозира Пашова.

Теоретично е възможно да се появят нови райони с голяма концентрация на офис площи, но например създаването на нов бизнес парк в Северна или Западна София би било свързано с очакване за съществено увеличаване на търсенето. Към момента подобни сигнали липсват.

Налагането на изцяло нова локация изисква повече инвестиции и усилия и обикновено се посреща с по-голяма степен на недоверие. Поради това в близко бъдеще не се очакват нови офисни зони извън утвърдените, които да привлекат значителна част от съществуващото търсене.

Засилва се и интересът към споделените и гъвкавите офисни пространства. Те предлагат напълно завършени офиси и позволяват на наемателите да избегнат значителни капиталови разходи за довършване и оборудване.

Това е особено важно в периоди на несигурност, когато компаниите се опитват да ограничат съпътстващите разходи и да насочат максимален ресурс към основната си дейност. Според Пашова интересът към този тип пространства ще остане устойчив и ще продължи да се засилва през следващите години.

Ръстът на доходите движи ритейл сектора

Ще се насити ли скоро сегментът на ритейл парковете, които ударно се разгръщат из цялата страна? CW Forton разглежда показатели като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, съотношението с разполагаемите доходи и сравнението между площите в ритейл паркове и традиционни търговски центрове. "Към настоящия момент никъде не стигаме до критични граници", заяви тя.

Бъдещото развитие на сектора обаче ще зависи от темпа, с който ще продължат да нарастват доходите в България, тъй като именно там се формира потреблението.

Развитието на сегмента на търговските имоти в страната обикновено е пряко свързано именно с покупателната способност на домакинствата. Преди две десетилетия тя растеше с бързи темпове и покрай това станахме свидетели на възхода на моловете. Според Станимира Пашова обаче нова масова вълна в този сегмент е малко вероятна.

Причините - това са значително по-скъпи проекти в сравнение с ритейл парковете и това води до по-високи наемни цени, а на ключовия софийски пазар покритието е "добро и стабилно". "Извън София има възможност за лимитирани нови откривания, но да очакваме да се появят многобройни такива проекти - това не е нещо, което очакваме", заяви Пашова.

Допълнителен стимул за чуждестранния интерес е приемането на еврото. Според Пашова България вече става по-привлекателна за международните инвеститори, като това се вижда при индустриалните и търговските имоти. При офисите процесът е по-бавен заради общото отдръпване на инвеститорите от този тип активи в Европа и САЩ, но страната вече разполага с качествени и достатъчно мащабни проекти, които могат да привлекат международен капитал.

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