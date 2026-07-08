Германия е регистрирала рекорден брой стартъпи през първата половина на 2026 г., показва проучване на Германската асоциация на стартъпите. Между януари и юни в страната са основани 3053 компании - с 52% повече спрямо втората половина на 2025 г. и повече, отколкото през цялата 2024 г.

Според председателя на асоциацията Верена Паусдер това е "най-силният предприемачески импулс", регистриран досега в Германия. По думите й изкуственият интелект се е превърнал в ключов фактор за бума, тъй като позволява създаването на нови компании с по-малко капитал и значително по-ниски технологични бариери.

Проучването, базирано на данни от германския търговски регистър, анализирани от Startupdetector, показва, че 1038 от новите стартъпи - повече от 1/3 от общия брой, са с ясен фокус върху изкуствения интелект. Софтуерната индустрия остава най-активният сектор с 844 новосъздадени компании.

Според авторите на анализа възходящата тенденция, започнала в средата на 2025-а, продължава да се ускорява. Сред причините е и продължаващото забавяне на германската икономика, което прави големите работодатели по-предпазливи при наемането на персонал и насърчава повече специалисти да започнат собствен бизнес.

Ръст на стартиращите компании е отчетен във всички германски провинции. Берлин остава водещият стартъп център с 429 нови компании, макар че темпът му на растеж вече изостава от този на други региони. За първи път от години Хамбург изпреварва Мюнхен по брой новосъздадени стартъпи.

От началото на годината Германия е добавила и 6 нови "еднорога" - стартъпи с пазарна оценка над $1 милиард, с което общият им брой достига 36.

Въпреки рекордния ръст Европа продължава да изостава значително от САЩ по отношение на високооценените стартъпи. Според асоциацията отвъд Атлантика вече има над 900 "еднорога", което се обяснява с много по-развития пазар на рисков капитал.