На 18 ноември 2025 г. в Дюселдорф шефът на Rheinmetall - компанията, която произвежда танкове, артилерийски снаряди и бойни машини, обяви пред инвеститорите, че продажбите на групата ще се увеличат петкратно до 2030 г. и ще достигнат 50 милиарда евро.

Само година по-рано във Волфсбург, Volkswagen работеше по плана си да съкрати 35 000 служители до края на десетилетието.

Две Германии на една и съща територия. Автомобилният "двигател" издъхва. На негово място, почти незабелязано, се събуждат три нови мотора и те вече държат най-голямата икономика на Европа на крака.

Когато сърцето на икономиката не бие

Цялата автомобилна индустрия осигуряваше близо 800 000 директни работни места и около 6% от БВП на страната. Свещеният триъгълник Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz беше нейният флагман.

Нещо повече, в продължение на години немските премиум марки контролираха близо 90% от световния пазар на луксозни автомобили. С разгарящата се война в Близкия изток и все по-силната експанзия на електромобилите, това вече е история.

През 2025 г. автомобилното производство в Германия се сви с още 1,3%. Германия произвежда с над 25% по-малко автомобили спрямо пиковите нива от 2017 г.

Трендът започна с прехода към електромобили и се ускори, когато китайските производители BYD, Nio и Xpeng започнаха да изместват системно немските марки от пазарите.

Ford преустанови производството на автомобили в завода си в Заарлуис през ноември миналата година след 55 години непрекъсната работа. Това е решение, което засегна 1700 души от екипа на предприятието.

През януари 2026 г. канцлерът на Германия Фридрих Мерц публично призна, че "определени сектори" от немската икономика се намират в "критично състояние". Моторът, който движеше Европа, вече е угаснал...

Военна икономика?

Rheinmetall, доскоро средно голяма немска компания, през 2025 г. отчете продажби от 9,9 милиарда евро, което ръст от почти 30%. Освен това акциите на компанията поскъпнаха с над 500% за три години, и дори успя да изпревари по пазарна оценка гиганти като Volkswagen.

Мюнхенската Helsing привлече 600 милиона евро за военни AI системи, а Quantum Systems - още 180 милиона за разузнавателни дронове. Близо 90% от европейския рисков капитал в отбранителни технологии вече тече към немски компании.

Германия се превърна в абсолютен хъб за военни иновации на Стария континент, привличайки лъвския дял от инвестициите в сектори като изкуствен интелект за бойното поле, дронове и сензорни системи.

Софтуерът движи всичко

През 2025 г. немският гигант SAP достигна облачни поръчки за рекордните над 77 милиарда евро и свободен паричен поток от 8,2 милиарда. Над две трети от новите облачни договори вече включват изкуствен интелект, а компанията стана партньор на OpenAI за публичния сектор в Германия.

SAP сама по себе си днес струва на борсата повече от Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz взети заедно...

"Невидимите шампиони"

Друг двигател е "невидимата" Германия - Mittelstand. Това са около 1500 средни семейни компании, повечето от които никой извън техния бранш не познава по име. Те заемат първите три места в света в своя пазарен сегмент.

Произвеждат от индустриални лазери и медицински имплантати до специализирана химия и фармацевтични съставки.

Според проучване на ifo Institute от април 2026 г., именно фармацевтиката, машиностроенето с висока добавена стойност, IT и специализираната химия генерират 76% от добавената стойност в немската индустрия.

Германия яхна вълната

Не е случайност, че именно тези три сектора поеха щафетата. В началото на 2026 г. правителството на Мерц освободи отбранителните разходи над 1% от БВП от ограниченията на "дълговата спирачка" и създаде специален фонд от 500 милиарда евро за инфраструктура.

"Над 99% от компаниите в Германия са малки и средни предприятия, а 50% от нетната добавена стойност идва от сектора", казва пред DW Бастиан Пофал, главен секретар на икономическата платформа на ХДС MIT.

Към това се добавя ангажиментът на НАТО за 5% от БВП за отбрана до 2035 г., което е нов троен ефект, подхранващ Rheinmetall и индустриалните доставчици по веригата.

Фармацията, IT секторът и Mittelstand пък се опират на глобален износ, патенти и инженерна култура, които китайските и американските конкуренти не могат да копират за година-две.