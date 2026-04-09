Поредно голямо раздвижване предстои на пазара на куриерски услуги у нас след Великден. Новата компания Pigeon Express се подготвя за старт на 14 април и вече активно се рекламира даже в телевизионния праймтайм.

"Гълъбът" идва със заявка за голяма национална мрежа от офиси, автоматични пощенски станции и куриери за доставка до адрес.

Управител на Pigeon Express е основателят на пловдивската охранителна фирма Traffic Security Александър Апостолов, като двете компании са регистрирани на един адрес в града под тепетата. Това са различни бизнеси, които обаче имат много общо, когато става дума за ноу-хау при управление на пратки, планиране на маршрути за доставка и развиване на клонова мрежа.

За очаквания старт през пролетта се знае от началото на годината. Тогава Pigeon Express обявиха, че ще комбинират "логистика, софтуер и партньорски модел" в "услуга, конкурентна на световно ниво" чрез "експерти с дългогодишен опит в логистиката и куриерските услуги както на българския, така и на европейския пазар".

В официалната си комуникация Pigeon Express даваше конкретни параметри на мрежата си: над 750 автомата, свързани с приложение за клиенти, над 250 офиса и пункта с работно време до след 18:00 часа 7 дни в седмицата и повече от 300 мобилни куриери, които работят и в неделя и по празници.

Все още не всичко от изброеното е готово. Например, видимите на интерактивната карта на сайта автоматични пощенски станции са само две и са в Пловдив. Офисите са доста по-малко от заявените и далеч не всички работят и до късно, както и в неделя. Тепърва предстои да видим колко от заявеното ще се материализира до старта. Факт е обаче, че основните населени места явно ще са покрити от Ден 1.

Към момента Pigeon Express търси хора за общо 107 свободни позиции в цялата страна. Предимно става дума за куриери и офис администратори, но от обявите се вижда още, че логистичният център ще е в Пловдив и ще има национални линии, които го свързват със София, Добрич, Шумен, Видин, Плевен, Бургас и Гоце Делчев. Колцентърът и административните звена на компанията също ще са под тепетата.

Публични са и тарифите, като те са силно конкурентни на останалите играчи на пазара. Видимо и по комуникацията, и по дизайна на уеб платформата, и по цените Pigeon Express залага силно на изпращането на пратки от и до автоматични пощенски станции, а доставката до адрес се разглежда като допълнение на автоматите и офисите.

Началото на дейността на компанията идва на фона на размествания на пазара. "Еконт" преди дни обявиха сериозна стратегическа промяна с постепенно отпадане на доставките до адрес поне в по-малките населени места за сметка на офисите и развиване на доста скромната ѝ към момента мрежа от автомати.

Преминаването към автоматични пощенски станции е свързано от една страна с потребителските навици - все повечер хора предпочитат да вземат пратката си в удобно за тях време 24/7, вместо да чакат куриер, особено ако така ще им е и по-евтино. От друга страна, намирането на кадри е проблемно и добре планирана мрежа от автомати се обслужва ефективно с по-малко персонал.

Pigeon Express има пред себе си сериозна битка за налагането си. Speedy и Box Now имат по над 700 автомата, тези на Sameday още през 2024-а бяха близо 1000, а сега е ясно, че и лидерът на пазара "Еконт" ще инвестира много в това направление.