Те сглобяват коли, извършват операции и дори обработват товари на летищата. Ако им дадете игла и конец, те вероятно ще могат и да шият. Ето защо на практика всички дрехи, продавани в света днес, все още се изработват на ръка, често от много нископлатени работници в Азия, разказва BBC.

Тези хора може да използват инструменти като шевни машини, но пълното автоматизиране на такъв труд е трудно. "Имате проблем, ако става въпрос за шиене", казва Кам Майърс, основател и главен изпълнителен директор на калифорнийската компания за роботика CreateMe.

"Трябва да държите две парчета плат в една линия, докато се движат."

Неговата компания предприема друг подход. Забравете за шиенето - вместо това залепете парчетата плат заедно.

"След като лепилото е положено, просто го подравнявате с нещо и го печатате."

Източник: iStock

CreateMe е проектирала роботи, които правят това, и фирмата вече произвежда дамско бельо по този начин. През следващите месеци ще започне да произвежда и тениски. Масово производство може да последва следващата година.

Роботите са се насочили към индустрията за производство на облекло от десетилетия. Ако машините някога можеха да поемат тази работа, производството на облекло би могло да се завърне в западните страни и екологичният отпечатък на облеклото би могъл да бъде намален в процеса. Но милиони текстилни работници също биха могли да останат без работа.

Само няколко процента от дрехите, продавани днес в Европа или във Великобритания, са произведени там. Подобна е историята и в САЩ. Майърс казва, че има клиенти, които искат да предлагат дрехи като "произведени в САЩ", например с памук, произведен в Съединените щати.

"Можем да използваме памук, можем да използваме вълна, можем да използваме кожа", казва той за процеса на CreateMe, базиран на лепила.

"Ако само 10% от производството на тениски се премести обратно в САЩ с помощта на автоматизация, това би било огромна промяна в индустрията."

Лепилото, което CreateMe използва, е термореактивно, което означава, че температурите на гладене или пералня не са достатъчни, за да го разтопят и дрехите да се разпаднат, настоява Майърс. Той добавя, че тъй като тези дрехи нямат шевове, те са аеродинамични и могат да се произвеждат върху калъпи, които улавят контурите на човешкото тяло.

Дори Майърс признава, че ключово предизвикателство при облеклото е, че то е "високо гъвкаво" - с други думи, няма да стигнете много далеч, ако просто правите бели тениски. Клиентите обичат да избират от безкраен набор от дрехи, с различни форм-фактори, цветове и дизайни. Роботите за производство на дрехи все още са далеч от това да правят всичко това.

"Не вярваме, че шиенето ще изчезне", казва Паланисвами Раджан, председател и главен изпълнителен директор на Softwear Automation, базирана в американския щат Джорджия.

Той посочва, че видимите шевове са ключов компонент в дизайна на много модни дрехи, може би най-известните от които са дънките. Раджан споделя, че компанията му скоро ще обяви третото поколение на своите шевни роботи, за които той твърди, че ще правят тениски на същата цена, както вносът им в САЩ. Той обаче отказва да обсъжда каквито и да било подробности за технологията.

Много международни фирми, които екипът на BBC е потърсил за соментар относно тази статия, не са били склонни да споделят информация за това как работят техните роботи, такава е конкуренцията за дял от гигантския пазар на облекло.

Междувременно текстилните работници вече са подложени на натиск, след като се сблъскаха със затварянето на фабрики по време на пандемията от Covid-19 и наскоро с войната в Иран, която засегна доставките на полиестер. Представители на индустрията за автоматизация често предлагат работниците да се стремят към по-добре платени, по-малко повтарящи се задачи - но простото предаване на производството на тениски на роботи няма да направи това за една нощ.

Източник: iStock

Едно от ключовите предимства на автоматизирането на производството на облекло обаче е, че то може драстично да намали въздействието на тази индустрия върху околната среда. Всяка година в световен мащаб се произвеждат 92 милиона тона текстилни отпадъци. Огромни количества непродадени дрехи се изгарят. А индустрията за облекло също така консумира огромни количества вода.

"Ако можете да преместите производствената част, можете просто да произвеждате там при поискване", казва Гералд Файхтингер от Техническия университет в Леобен, Австрия.

Наскоро той ръководеше проучване, което анализира дали подобно производство по заявка може да намали свръхпроизводството на дрехи и да намали въглеродните емисии, свързани с транспортирането им от Азия до Европа, например. "Можем да видим значително намаление на емисиите на парникови газове", добавя той.

Докладът установи, че емисиите, свързани с производството на тениска, могат да спаднат с приблизително 45%, когато робот произвежда дрехата в Европа или САЩ.

За своето проучване изследователите си сътрудничат с австрийска компания за роботи за производство на облекло, наречена Silana, и един от съавторите е работил преди това за тази компания, въпреки че отделни изследвания са стигнали до подобни открития. Има и други начини за намаляване на въздействието на дрехите върху околната среда, като например просто удължаване на живота им.

Твърденията за автоматизацията, която намалява въздействието на текстила върху околната среда, трябва да бъдат балансирани с факта, че други части от веригата за доставки, като боядисване на тъкани или производство на прежда, може да не са толкова лесни за преместване. Проучването на Файхтингер и колегите му признава тези фактори и той казва, че преместването на множество части от веригата за доставки на облекло остава "предизвикателно".

Михаел Фрейде е съосновател на немската фирма Robotextile, която произвежда устройства за захващане, позволяващи на роботите сръчно да повдигат парчета плат. Някои от тях работят, като леко издухват въздух върху плата, карайки го да се развява и повдига, така че след това да може да бъде засмукан към захващащ механизъм и закрепен на място, например.

Фрейде казва, че пазарът за автоматизиране на текстилното производство в Европа вероятно е ограничен до специализирани текстилни изделия, като тези, използвани за велосипедни чанти или въздушни възглавници в автомобили - роботите на неговата компания са помогнали за производството и на двата такива продукта, наред с други.

"Ще отнеме още 10 години, преди да видим първите действия за преместване", казва той. "Тази индустрия не е свикнала да мисли по този начин. Те са свикнали да спестяват пари, където могат."

Други са по-оптимистични. Лорън Джунстранд, мениджър мрежа за иновации и устойчивост в Британската асоциация за мода и текстил, казва: "Обединеното кралство има огромен потенциал да внедри роботика." Производителите на облекло вече използват все повече роботи за различни задачи, добавя тя.

Дори Джунстранд обаче смята, че страни като Обединеното кралство вероятно никога няма да могат да се конкурират с конкурентите в Азия по отношение на обема.

"Мисля, че това ще бъде по-скоро съвместно съществуване", добавя тя.