Железопътният туризъм в Европа преживява ренесанс, завръщайки се във времената на "Ориент експрес". Докато високоскоростните влакове изминават разстоянията за минути, на другия полюс се утвърждава съвсем различна тенденция при пътуванията - бавна, спокойна и... луксозна.

Преживяване като от 19-ти век

Al Andalus е най-новият луксозен нощен влак в Испания. Компанията Trenes Deluxe, която специализира именно в този сегмент, предлага седемдневно пътешествие, което свързва Севиля с Мадрид. Маршрутът преминава през сърцето на Андалусия - регион, известен с дворци, красиви села, исторически винарски райони и обекти под защитата на ЮНЕСКО.

Самият влак е по-близо до бутиков хотел, отколкото до транспортно средство, коментира Euro News Weekly. Причината за това са реставрираните вагони, които са вдъхновени от класическата европейска железопътна традиция при подобен тип пътувания.

На борда пътниците разполагат с два ресторанта от висок клас, салон за отдих и бар с игри. Според официалния сайт Al Andalus предлага закуска, обяд и вечеря с вино, живи музикални изпълнения, танци, екскурзии, билети за музеи и паметници, луксозен автобус, придружаващ влака по целия маршрут, гид и други.

Колко струва подобно преживяване?

Trenes Deluxe предлага два вида пакети. Стандартната опция е Grand Class, която включва кабина от около 6 кв. м с две легла, душ, климатик, мини бар и сейф. Цената за двойно купе е около 13 200 евро общо, а за единично - 11 200 евро.

Премиум вариантът Deluxe Suite предлага повече пространство - кабина около 8,3 кв. м с голямо легло, превръщащо се през деня в диван, и допълнителни услуги като прибиране на багажа от персонала. Двойна Deluxe Suite струва около 15 800 евро, а единичната - 13 800 евро. Плащането е разделено на две вноски - 15% при резервация и останалите 85% до 35 дни преди заминаване.

За сравнение, билет с високоскоростния AVE между Севиля и Мадрид струва под 100 евро. Въпреки това, Al Andalus не се позиционира като алтернатива на стандартния транспорт. Компанията се насочва към специфичен профил пътник - заможен турист, търсещ бавно пътуване и персонализирана услуга.

Ограниченото предлагане от само девет пътувания по маршрута за сезон 2026 поддържа ексклузивния характер на продукта и оправдава премиум ценообразуването, съобщава Euro Weekly News. Въпреки това, Trenes Deluxe предлага и други пътешествия шестдневно пътуване в Северна Испания за около 9300 евро и тридневно - от 2700 евро за двойна стандартна стая до 3500 евро за двойна луксозна.

За испанската туристическа индустрия появата на луксозни влакови пътувания е стратегически ход във времената на свръхтуризъм. Любителите на премиум услуги все по-често търсят нестандартни преживявания далеч от големите тълпи с обслужване на високо ниво... и са готови да платят за тях.

Подобен тип услуги се концентрират не само върху почивката, но и върху посещението на по-непознати природни и местни забележителности, като едновременно с това популяризира културата на страната. Това носи не само икономически ползи, но и репутационни и културни.