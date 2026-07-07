Инфлацията и поскъпването на наемите нанасят все по-тежки удари върху личните финанси на европейците. Ипотеките растат из Стария континент. С въпрос "Колко спестявате месечно?" страницата AskEurope в големият форум Reddit предизвика вълна от стотици анонимни коментари.

Данните от анкетата са разнообразни. Докато софтуерен инженер в Швейцария взима месечна заплата над €12 000 и заделя около половината от парите за спестявания, то в Чехия ресурсен учител печели по €1300, но наемът му е над половината от дохода.

Най-важният фактор за това дали един европеец е богат, или просто оцелява, не е брутната заплата, а разходите за покрив над главата. Ако тези разходи са ниски, дори стандартът на живот да е висок, сметката излиза.

Европа на две скорости

В Германия, Австрия, Франция и Нидерландия масовият работещ споделя, че чиста заплата между €2500 и €3500 изглежда отлично на хартия, но реалността бързо я свива.

Потребителите масово посочват, че наемите и сметките в големите градове поглъщат между 40% и 50% от доходите им. В крайна сметка чистите спестявания на средностатистическия европеец в тези региони варират между €300 и €600 на месец.

Хората, които успяват да заделят над €1000, обикновено са или в ИТ сектора, или споделят разходите за жилище с партньор. Плащанията по студентски заем също отнемат голяма част от спечеленото.

ИТ специалист в Швейцария споделя, че заделя около €5000 на месец. Гръцки потребител отговаря, че нетния му месечен доход е три пъти по-нисък от... спестяванията на швейцареца.

Жена, специалист по маркетинг, се оплаква, че наемът ѝ за двустаен апартамент е €1400 и е принудена да дели заедно с партноьра си.

Анонимен потребител от Естония печели чисто €900 след данъци. Не спестява. Друг негов съгражданин работи в отдел "Обслужване на клиенти" за компания в Талин, а нетната му заплата е €1700.

Сърбин, живеещ във Франция печели по 5000 евро на месец. Споделя и за 13-а заплата, която е още около 4000 евро. Наемът му обаче е над 1200 евро.

Датчанин споделя, че заедно със съпругата си печелят общо около €7200 след данъци. От тях спестяват около 2700, а най-големият месечен разход е ипотеката - около €900.

"Вноската за жилище от 900 евро при заплата от 7200 евро е наистина впечатляваща. Това е тайната да можете да спестите значително", пише отдолу потребител.

"За апартамент - да. Когато се преместим в къща, месечните вноски по ипотеката ще са около 2700 евро. Така че скоро няма да можем да спестяваме толкова директно, колкото сега", отговаря датчанинът.

От заплата до заплата

Най-тревожна е ситуацията в държави като Гърция, Испания и Италия. Там потребителите съобщават за средни възнаграждения от порядъка на €1000 - €1500. При настоящите цени на хранителните стоки и горивата, заделянето на пари е почти невъзможно, споделят потребителите.

Биохимичен инженер от Унгария има месечен доход от €1400, а най-големият му разход отива за храна и ремонт по колата и на кратко не му остават пари за спестявания.

Много румънски потребители споделят, че доходите им се въртят от порядъка на 700 до 1000 евро. При настоящите цени на храните и сметките, повечето казват, че не могат да спестяват.

Масовият коментар от тези региони е: "Спестявам 100-200 евро, и то ако нямам извънреден ремонт на колата или посещение при лекар".

Много от младите хора в тези страни признават, че все още живеят с родителите си именно заради невъзможността да покриват самостоятелен наем.

Спестяванията на европейците

Интересна подробност в анкетата е отношението на потребителите към парите, които все пак успяват да заделят. Тъй като инфлацията изяжда стойността им, а лихвите по стандартните банкови депозити остават пренебрежимо ниски, масовата практика вече не е трупането на пари в спестовна сметка.

Много, които заделят суми над €500 месечно, посочват, че пренасочват свободния си капитал директно към инвестиционни инструменти.

Португалец, работещ в кол център печели около €1200. Работодателят му плаща наема, а с парите, които си заделя, инвестира в криптовалути и от това получава около 350 евро на месец.

За по-младите потребители пък спестяването често има съвсем краткосрочна цел - събиране на средства в отделен фонд за пътувания и ваканции, вместо инвестиция в дългосрочна финансова сигурност.