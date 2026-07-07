Недостигът на редкоземни елементи, предизвикан от ограниченията на Китай върху износа, започва да се превръща в реален риск за японската индустрия. Все повече компании предупреждават инвеститорите, че продължителните ограничения могат да засегнат производството и финансовите им резултати, показва анализ на Ройтерс, базиран на корпоративни документи.

Редкоземните елементи са сред най-критичните суровини за съвременната икономика. Те, както знаем, се използват в производството на електромобили, роботи, медицинско оборудване, вятърни турбини, потребителска електроника, отбранителни системи и все по-често - в инфраструктурата за изкуствен интелект.

Китай контролира около 70% от световния добив на редкоземни елементи и приблизително 60% от известните запаси. Това дава на Пекин господстващо влияние върху глобалните вериги на доставки.

Според данни на китайските митници от ноември насам няма доставки за Япония на тербиев и диспрозиев оксид - два ключови материала за производството на високоефективни постоянни магнити. Износът на итриев оксид също е сведен до минимални количества.

Предупрежденията се множат

Анализът на корпоративните отчети показва рязка промяна в поведението на японския бизнес. Повече от две трети от близо 200 корпоративни документа, подадени през май и юни, посочват, че китайските ограничения вече оказват негативно влияние или могат да се превърнат в сериозен проблем в бъдеще.

Производителят на часовници Citizen Watch предупреди, че ако ограниченията продължат за по-дълъг период, те могат да се отразят както на производството, така и на финансовите резултати на компанията. Засега обаче дружеството не очаква необходимост от промяна на прогнозите си.

Подобна оценка дава и производителят на медицинска техника Omron, според който ефектът върху бизнеса засега е ограничен, но ограниченията вече се разглеждат като част от по-широките геополитически рискове.

AI прави проблема още по-сериозен

Според Такеши Хигашифукасава, главен икономист в Mizuho Research Institute, сегашната ситуация може да се окаже по-тежка от кризата през 2010 г., когато китайските търговски ограничения струваха на японската икономика около 0,9% от БВП. Причината е, че днес редкоземните елементи са много по-дълбоко интегрирани в световното производство.

"С развитието на изкуствения интелект редкоземните елементи вече се използват в огромен брой продукти и по цялата верига на доставки. Компаниите не могат да си позволят да бъдат оптимисти", коментира икономистът пред Ройтерс.

Япония търси алтернативи

Японското правителство вече ускорява усилията си за намиране на алтернативни източници на критични минерали чрез инвестиции, субсидии и сътрудничество със съюзници.

Токио и Вашингтон вече имат рамково споразумение за координация при доставките и създаването на стратегически запаси от критични минерали. Япония участва и в инициативата на страните от Г-7 за по-тясна координация на резервите, както и в проекти за рециклиране на редкоземни елементи.

Експерти обаче предупреждават, че разработването на нови находища и изграждането на алтернативни вериги за доставки ще отнемат години.

"Ако ограниченията продължат около година, вероятността от сериозни проблеми става много голяма. В момента сме едва четири-пет месеца след началото им", коментира Юрий Хъмбър, главен изпълнителен директор на консултантската компания Yuri Group.