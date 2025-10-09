Китай засилва още контрола върху износа на редкоземни елементи, като разшири обхвата на ограниченията върху технологиите за обработка. Освен това и декларира намерението си да ограничи износа за чуждестранни потребители в областта на отбраната и полупроводниците, съобщи Reuters.

Изявлението на Министерството на търговията на страната с втората в света икономика разяснява и разширява обявените през април мащабни мерки за контрол, които доведоха до недостиг по целия свят - преди серия от сделки с Европа и САЩ да облекчат, но не и да премахнат кризата с доставките.

Контролът е основна разменна монета за Китай в търговските преговори със САЩ, а настоящото "затягане" идва седмици преди срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Южна Корея.

"От геостратегическа гледна точка тези мерки помагат за увеличаване на влиянието на Пекин преди очакваната среща на върха в Южна Корея по-късно този месец", смята Тим Чжан, основател на базираната в Сингапур Edge Research.

Китай произвежда над 90 на сто от преработените редкоземни елементи и редкоземни магнити в света.

Седемнадесетте редкоземни елемента са жизненоважни материали, влагани в продукти, вариращи от електрически превозни средства до самолетни двигатели и военни радари.

Ограниченията върху износа на технологията за производство на редкоземни магнити също ще бъдат разширени до повече видове магнити, а Китай ще повиши изискванията и за някои компоненти, които съдържат ограничени магнити.

Пекин е световен лидер при технологиите за редкоземни елементи и оборудването за рециклирането им вече ще се нуждае от лиценз за износ.

Министерството на търговията на страната за първи път изясни в изявлението си някои от целите на китайските ограничения, пише Reuters.

Чуждестранните потребители в областта на отбраната няма да получават лицензи, обяви министерството, а заявленията, свързани с усъвършенствани полупроводници, ще се одобряват за всеки отделен случай.

Новите правила забраняват на китайските компании да работят с чуждестранни партньори във връзка с редкоземни елементи, без разрешение от властите.

Производителите в чужбина, които използват китайски компоненти или машини, също ще трябва да кандидатстват за лицензи за износ на контролирани артикули, посочват още от Министерството на търговията на Китай.