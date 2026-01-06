Руската авиокомпания S7 Airlines е заинтересована от закупуването на около 100 пътнически самолета Ту-214, коментира Дмитрий Ядров, ръководител на Федералната агенция за въздушен транспорт "Росавиация", пише Прайм.

"При авиокомпанията S7 Airlines се наблюдава голямо търсене на самолетите Ту-214, очертава се сделка за около 100 самолета. Възможно е нещо по-конкретно да бъде обявено по въпроса още през февруари на националното авиационно изложение", каза Ядров.

Преди дни, в края на 2025 г., министърът на промишлеността и търговията Антон Алиханов коментира, че Министерството на промишлеността и търговията на Русия води преговори с потенциални купувачи на пътнически самолети Ту-214 и вече са постигнати редица предварителни споразумения.

А малко по-рано Федералната агенция за въздушен транспорт издаде сертификат за одобрение за основна модификация на стандартната конструкция на самолета Ту-214, като изменението се състои основно в модернизирано и отново монтирано оборудване руско производство, заменящо вносното.

Алиханов сега отбеляза, че руските инженери фактически са разработили нов комплект радиолелектронно оборудване за самолета.

