Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Прогрес холдинг" да придобие едноличен контрол върху търговеца със зърно и маслодайни култури "Тръст агро". Сделката свързва лица и дружества, които и до момента са имали отношения помежду си и е с голям за българския земеделски сектор мащаб.

Едноличен собственик на капитала на "Прогрес холдинг" е украинецът с българско гражданство Олександр Минов. Холдингът е съакционер именно с "Тръст агро, както и с фирми на собствениците на "Градус" в производителя на олио "Бисер олива".

"Прогрес холдинг" няма собствена производствена или търговска дейност и единствено управлява дъщерни дружества. Основният бизнес на Минов е през компанията "Рисойл", която се занимава с търговия и транспорт на земеделска промишленост, като е една от големите на пазара у нас. Приходите ѝ за 2024-а са над 413 млн. лева, печалбата - повече от 24 млн. лева.

В придобиващата група обаче е и търговецът на едро със зърнени и маслодайни продукти "Ариетис". Негов единствен доставчик е именно "Тръст агро". Тя е с приходи от 67 млн. лева през 2024 г. и малка печалба.

В групата на придобиваното дружество е и производителят на пшеница, слънчоглед, кориандър и люцерна от Омуртаг и Антоново "Агровариант". То обаче отговаря за под 0,1% от продукцията у нас през стопанската 2023-2024 г.

Според проучването на КЗК обединените пазарни дялове на участниците в сделката при търговията със зърнени и маслодайни култури се движат между 0% и 5%, като има ефективен конкурентен натиск. По подобен начин стои и "Бисер Олива" на пазарите на рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио.

Така общият извод на регулатора е, че концентрацията няма да доведе до вертикални антиконкурентни ефекти.

На същото мнение са били и анкетираните конкуренти, клиенти и доставчици.