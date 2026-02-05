Италианският производител на авточасти за моторни превозни средства и електрически автомобили Tazzari обмисля да инвестира в Сърбия. Това обяви сръбският министър на икономиката Адриана Месарович, цитиран от SeeNews.

"За Tazzari Сърбия се откроява като най-убедителния вариант за по-нататъшни инвестиции. Очаквам представителите на компанията в страната през следващите 15 дни, като ще продължим дискусиите и ще започнем преговори, в които ще лобираме за нашата страна. Те планират да осъществят инвестицията си тази година", заяви Месарович в прессъобщение след посещение в производствения завод на Tazzari в северния италиански град Имола.

Министърът добави, че компанията планира да се разшири допълнително в Европа.

Tazzari Group е основана през 1963 г. от италианския предприемач Джорджо Тацари. Тя е специализирана в технологията за леене на алуминий и доставката на ултралеки компоненти за автомобилната и мотоциклетната индустрия. През 2009 г. компанията представи Tazzari Zero, електрически микроавтомобил.

Съоръжението на Tazzari в Имола се простира на над 12 000 квадратни метра. Групата има годишен оборот от 68 милиона евро (80 милиона долара), според уебсайта на компанията.