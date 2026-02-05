Revolut Bank постави нов рекорд на румънския банков пазар, надминавайки Banca Transilvania по брой картодържатели, пише Economica.net.

Според официалните данни дигиталната банка се приближава до прага от 5 милиона потребители, затвърждавайки позицията си на лидер в този сегмент след бързия растеж през последните години.

Banca Transilvania, лидерът в румънската банкова система по активи, обяви, че има 4,6 милиона потребители на карти в приложението BT Pay. Същевременно Revolut Bank се похвали, че е достигнала 4,9 милиона потребители на карти в Румъния, като по този начин се превръща в най-голямата банка в страната по този показател.

Финтех групата с около 70 млн. клиенти е на румънския пазар през май 2018 г., първоначално като приложение за незабавни преводи между потребители. Впоследствие компанията бързо разшири портфолиото си с кредити, спестовни и инвестиционни продукти.

В момента Revolut оперира в Румъния като клон на Revolut Bank UAB, лицензирана банкова организация в Литва, под надзора на Европейската централна банка и Банката на Литва.

У нас Revolut също е с много силни позиции, като по данни на финтех компанията българските потребители са 1,2 милиона.