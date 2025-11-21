IT секторът в Румъния е водещ по ръст на заплатите през 2025 г. с увеличение от приблизително 11% в сравнение с миналата година, въпреки премахването на данъчните облекчения, пише Newsweek Romania, като цитира данни, публикувани от платформата за набиране на персонал eJobs.

Със средна нетна заплата от 8000 леи (близо 3100 лева) на месец, IT остава областта с най-високо възнаграждение в страната.

Инфлационният и фискалният натиск подхранват увеличенията

Ситуацията силно се различава от тази в България, където информационните технологии също са свързани с най-високите средни възнаграждения, но растежът им през последните две години видимо се забави - и то на фона на съкращения.

Увеличенията на заплатите в Румъния обаче се случват в труден икономически контекст, като северната ни съседка отбелязва най-високата инфлация в Европейския съюз.

През октомври 2025 г. годишната инфлация достигна 9,8% на национално ниво, според Националния институт по статистика. Увеличението на базовата ставка на ДДС от 19% на 21% през август 2025 г. и увеличението на намалената ставка до 11% допринесоха за ерозията на покупателната способност на населението.

У нас за момента ситуацията не е такава - макар много експерти да предупреждат, че с новия бюджет България тръгва по същия път.

"Повишението на ДДС и фактът, че нивото на инфлацията е почти двуцифрено, означава, че реалната покупателна способност на румънците е намаляла, което е накарало много служители да търсят работа с по-високи заплати", обяснява Богдан Бадя, главен изпълнителен директор на eJobs.

Другите най-динамични сектори в Румъния

Енергетиката и строителството допълват челната тройка на увеличенията на заплатите, съответно с 8% и 10%, дължащи се до голяма степен на острата липса на квалифициран персонал. Средните нетни заплати достигнаха 6500 леи (2500 лева) в енергетиката и 5000 леи (1920 лева) в строителството.

"От една страна, има компании, които спазват вътрешни политики за увеличения на заплатите поне на нивото на инфлацията, а от друга страна, сектори, които продължават да наемат, се сблъскват с остър дефицит на специализирани кандидати", посочва Бадя.

Други сектори също отбелязват значително увеличение на заплатите. Фармацевтичната индустрия отчита ръст от 15% със средна нетна заплата от 5200 леи (2000 лева), а телекомуникациите отбелязват ръст от 11% и достигат 6000 леи (2300 лева). Секторите на недвижимите имоти и одита и консултациите отбелязват ръст съответно от 11% и 10% със средни заплати между 5000 и 5500 леи.

Според данни на Националната банка на Румъния 40% от компаниите считат липсата на квалифициран персонал за наболял проблем, като дефицитът се проявява както в професии, изискващи основни умения, така и в области като ИТ, наука, инженерство и здравеопазване.

От друга страна, секторите на финансово-счетоводството, банковото дело, административната логистика и транспорта и дистрибуцията са запазили заплатите на същото ниво, със средни стойности между 4500 и 5000 леи нето.