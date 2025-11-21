Над 200 представители на близо 80 местни компании и браншови организации взеха участие в третия Симпозиум за доставчици на Westinghouse Electric Company в София. Събитието предостави ключова възможност за местните компании да научат как могат да станат доставчик на Westinghouse и да участват както в местни проекти, като този за новите енергоблокове на АЕЦ "Козлодуй", така и в международни проекти с технологията AP1000®.

На събитието присъстваха, демонстрирайки подкрепата си за проекта, ключови представители на правителството, индустрията и ръководството на Westinghouse. Те дискутираха ангажимента към локализацията и стратегическата стойност на реализацията.

Сред тях бяха Георги Самандов, заместник-министър на енергетиката на България, Мартин Макдауъл, временно управляващ посолството на САЩ в София, Алекс Нестор, председател на Съвета на директорите на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности", Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, Петьо Иванов, изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности", и Джоел Ийкър, старши вицепрезидент на Westinghouse за APX проекти за Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА).

"В "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ние гледаме на локализацията не като на "добавка" към проекта, а като на една от основните му цели. Те ще бъдат общ български индустриален продукт, зад който стои българска верига от доставчици, инженери и специалисти", коментира Петьо Иванов.

"Поемаме ангажимент да сме активен партньор в този процес - да осигуряваме навременна информация, да включваме българските компании рано в планирането, да настояваме за тяхното участие пред нашите международни партньори и да поставяме едно и също изискване към всички: качество, безопасност и надеждност", допълни още той.

Джоел Ийкър, от своя страна, подчерта стратегическото партньорство: "Тези партньорства ще ни позволят да работим ръка за ръка с водещи местни доставчици, за да осигурим най-високите международни стандарти за качество, безопасност и надеждност в България и в рамките на Европа."

Westinghouse вече е подписала меморандуми за разбирателство с 36 български доставчици в подкрепа на проекта и търси още, които да се присъединят. Проектът "AP1000 в Козлодуй" ще предостави на тези български фирми възможности да участват и в други проекти за изграждане на ядрени мощности с технологията AP1000® в Европа и по света.

AP1000® е единственият ядрен реактор от поколение III+, внедрен в крайна търговска експлоатация, използващ напълно пасивни системи за безопасност, който е с модулен дизайн на конструкцията и с най-ниския въглероден отпечатък за един MWe.