Общите запаси от природен газ на Русия са достатъчни за 98 години. Обаче достигането до част от запасите, изисква обширни геоложки проучвания и усъвършенстване на технологиите за разработване на находища с трудноизвлекаеми запаси, се казва в презентацията на Игор Шпуров, ръководител на Държавната комисия по запасите, представена на форума Energy Space, съобщи ТАСС.

Шпуров отбелязва, че конвенционалните газови запаси на Русия вече са изчерпани на 70%. По думите му, официално понятието "трудноизвлекаеми запаси" засега не се използва на държавно ниво.

"Ако разгледаме общата структура на газовите запаси в Русия, виждаме че конвенционалните ни запаси са изчерпани на 70%, а делът на трудноизвлекаемите запаси в текущите запаси, вкл. и при петрола, което е интересно, е 54%", казва експертът.

Той посочва, че Държавната комисия по запасите сега предлага в подкрепа на газовата индустрия да се стимулира разработването на трудноизвлекаеми запаси - а това изисква създаването на фискални механизми за държавна подкрепа за разработването на редица находища.