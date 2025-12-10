Кога между Сърбия и Босна и Херцеговина ще има истинска магистрала? Това е големитя въпрос, който търси своя отговор от години насам. Или по-точно казано на дневен ред в момента е магистрала между Сърбия и Република Сръбска, която е част от Босна, съобщава eKapija.

Става дума за район представляващ половината от територията на Босна и Херцеговина в който се намират проюгославските военни сили по време на войната.

Какво се знае до момента? Известно е, че изграждането на околовръстния път на Добой по коридор 5C и участъка от магистралата Кузмин-Рача са приоритети за Република Сръбска. Известно е също, че 20-те километра магистрала от Биелина до Рача ще струват 129 милиона евро без ДДС.

За жителите на селата в Семберия това е най-големият инфраструктурен проект през последните 100 години. Мостът над река Сава е завършен, а 50% от участъка от магистралата Кузмин-Сремска Рача, който ще свързва Република Сръбска и Сърбия, Срем и Семберия, вече е асфалтиран.

Според актуалната информация на сръбските власти Сърбия и Република Сръбска активно се свързват чрез магистрали, предимно чрез проекта за магистрала Белград-Баня Лука, като ключови сегменти като участъка Рача-Биелина (от Кузмин на Сърбия до границата) и мостът над река Сава вече са построени или са пред завършване.

Целта е да се създаде директна връзка със значително сръбско финансиране, въпреки че проблемите с маршрута около област Бръчко остават пречка за пълната интеграция.

В Република Сръбска вече активно се строи 20-километров участък от 70-километровия проект за магистрала Баня Лука-Приедор-Нови Град. Част от финансирането за проекта е осигурено от сръбското правителство, но не цялото.

По-голямата част от финансирането всъщност се предоставя под формата на заем от китайската институция Sinosure, съобщава Global Highways.

Китайската компания Shandong получи концесията за маршрута от публичната компания "Автомагистрали на Република Сръбска".

Междувременно местни фирми извършват подизпълнителски работи по проекта, който трябва да бъде завършен през 2026 година. Дали обаче това най-сетне наистина ще се случи или ще бъдем свидетели на поредно отлагане, предстои да разберем.