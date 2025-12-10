Някои от важните индустриални дейности в България отчитат голям двуцифрен спад през октомври спрямо миналата година, показват данните на НСИ. Нещо повече - задълбочава се тенденцията на влошаването на климата в промишлеността.

При ремонта и инсталирането на машини и оборудване имаме срив от цели 24,8% спрямо октомври 2024 г., при хранителните продукти - с 22,4%, а при производството на изделията от текстил без облекло е 20,9%.

Общият спад при преработващата промишленост е 6,5%, докато този при добивната е цели 10,7%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ говорим за 10,9%.

Растат мебелната промишленост с 27,1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета с 13%, производството на изделия от други неметални минерални суровини с 11,8% и тютюневата промишленост с 11,2%.

Общо календарно изгладеният индекс на промишленото производство пада със 7,7%. На месечна база също има спад - с 2,1%.

Тенденциите са коментирани нееднократно от експерти. Селското стопанство у нас е в лошо състояние и това прави хранителната промишленост неконкурентна, докато в същото време нарушени вериги на доставки и скъпа енергия ограничават работата на заводите и в други сфери и така намаляват и нуждите им от ток и газ.

Да погледнем по-назад

Справка на Money.bg в системата на НСИ показва реално къде се намира в момента българската индустрия. Ако приемем 2021-а за еталонна по отношение на индекса на промишленото производство, то октомври 2025 г. е с резултат, който е едва 97,9% от този от преди 4 години, когато все още живеехме и в пандемия.

От данните изглежда, че сме се върнали 9 години назад - през октомври 2016 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство е бил сравним със сегашния.

При добивната промишленост ситуацията е още по-лоша - там през октомври тази година сме на 85,5% от нивата от 2021 г., а при добива на въглища спадът е с цели две трети.

Преработващата промишленост е с индекс на промишленото производство, който е 8 пункта над базовата 2021 г., но това е основно с помощта на големи скокове в някои дейности като производството на метални изделия без машини и оборудване (почти 84% над средното за 2021 г.), това на лекарствените вещества и продукти, компютри, електроника и оптични продукти или производството, некласифицирано другаде.

Твърде възможно е именно в тези графи да е и част от продукцията с двойна или с изцяло военна употреба, чието търсене скочи около войната в Украйна.

Химическата промишленост е на 85% от нивото си през 2021 г., шивашката - на 78%.

Сравнението с октомври 2005-а, когато все още членството в ЕС е в бъдеще време, показва доста различна структура на индустрията. Производството в добивната промишленост е с една трета над това през 2021-а, а това на тютюн и облекло е съответно тройно и двойно спрямо референтната година.