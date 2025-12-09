Италия отвори нов фронт с европейските институции, след като коалицията на Джорджа Мелони внесе промяна в проектобюджета, която обявява близо 2500 тона злато за "държавна собственост от името на италианския народ", предава El País. Идеята, лансирана от партията "Италиански братя", предизвика незабавен отпор от Европейската централна банка, която вижда риск от политическа намеса в работата на Банката на Италия и потенциално нарушение на правилата на еврозоната.

Страната е сред глобалните лидери по златни резерви - със 2452 тона тя е третата най-голяма притежателка в света. Активите, оценявани на над 280 млрд. евро при растящи котировки на благородния метал, са част от обезпечението на евросистемата и се управляват от Банката на Италия. Рим подчертава, че не планира продажба или използване на златото за бюджетни разходи, а цели да "уточни собствеността" върху ресурса. Но според ЕЦБ дори декларативна промяна може да разклати установената рамка за независимост.

Франкфурт предупреди, че липсва яснота за целта на инициативата и че всяка корекция в статута, управлението или разпореждането с резервите трябва да спазва европейските договори. Те изискват централните банки да действат без политически указания - принцип, потвърден в член 130 от Договора за функционирането на ЕС. Изненадата идва и от факта, че предложението е внесено без предварителни консултации с ЕЦБ, макар темата да попада пряко в нейния мандат.

Дебатът възражда стара линия на италианската десница, която от години поставя под съмнение европейските регулации. Макар мярката да няма моментен ефект върху публичните финанси, експерти и инвеститори реагираха остро, тъй като Италия поддържа дълг над 135% от БВП, а промени в управлението на резервите могат да засилят пазарната несигурност. Подобен опит за намеса бе направен и през 2019 г., също посрещнат с критики от ЕЦБ.

Правителството на Мелони публично омаловажава спора, но преобладаващото мнение в Рим е, че за да избегне открит конфликт с ЕС, кабинетът ще се откаже или ще преработи текста. Финансовият министър Джанкарло Джорджети вече постави под съмнение съвместимостта на предложението с европейското право и потърси становище от Франкфурт - макар това да се случи постфактум.

По време на изслушване в Европейския парламент Кристин Лагард подчерта, че темата е "все пак съществена", защото Италия е третият най-голям държател на злато сред централните банки. В отговор на критиките парламентаристи от "Италиански братя" твърдят, че реакцията на ЕЦБ е "преувеличена" и защитават инициативата като символичен акт на суверенитет.

Опозицията обвинява управляващите в провокиране на излишен сблъсък с Франкфурт. Според Демократическата партия предложението е икономически безполезно и представлява връщане към идеологически тези, които са "несъвместими и технически несъстоятелни" за страна с Италиянския дългов профил.