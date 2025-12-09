"Πътят нa cтoĸитe" e cпeциaлнa pyбpиĸa, ĸoятo peдaĸциятa нa Моnеу.bg щe пoддъpжa в пapтньopcтвo c саrgо-раrtnеr и чиятo цeл e дa opиeнтиpa вceĸи бизнec пo вaжнитe тeми, cвъpзaни c тpaнcпopт, лoгиcтиĸa и cĸлaдиpaнe нa cтoĸи. Чpeз нeя читaтeлите могат дa oбoгaтят пoзнaнията си за логистика и управление на веригите на доставки чpeз пoдгoтвeнa oт cпeциaлиcти peгyляpнa пpoфecиoнaлнa инфopмaция пo темата.

Автомобилната индустрия е сред най-динамичните сектори в глобалната икономика. Силно и устойчиво нараства производството на автомобили в страни като Китай, Индия, Южна Корея и др. През 2023 г. в световен мащаб са произведени близо 93 млн. превозни средства. У нас в автомобилния сектор работят повече от 380 компании, като техният оборот надхвърля 10 млрд. евро или 11% от БВП на България. Заетите в бранша у нас са над 85 000, а центровете за разработки и иновации (R&D) са 38. С оглед на тази динамика надеждността в съвременната логистика на автомобилната индустрия не само спомага за ефективността ѝ, а е фундаментален фактор, който определя успеха на целия сектор. Според последни проучвания до 2030 г. глобалният пазар за логистика в автомобилната промишленост се очаква да надхвърли 300 млрд. долара1, като основни фактори за растежа са дигитализацията, автоматизацията и нарастващото търсене на електромобили.

Автомобилните брандове залагат на логистика

След като бъдат транспортирани до региона на предназначение, превозните средства и автомобилните части се съхраняват в складове, преди да се отправят към производствените и дистрибуторски центрове. Там се осигуряват складиране, транспорт, дистрибуция, логистика на резервни части за след-продажбено обслужване и др. Качеството на тази логистиката влияе на удовлетвореността на клиентите и на възприятието и позиционирането на марките в конкурентната автомобилна индустрия. Този сектор работи с утвърдени стандарти (като VDA и ISO), които определят и логистичните процеси и по този начин намаляват рисковете от забавяния, грешки и дефекти.

Темпове на растеж в логистиката на превозни средства: прогнози

През 2024 г. транспортът е бил водещата дейност в глобалната автомобилна логистика, като за него се реализират 81,1% от разходите в сектора. Растежът на тази услуга се определя от увеличаването на производството на превозни средства и от промените в стратегиите за дистрибуция. Заради преоборудването на автопарковете с електрически или хибридни превозни средства се очаква растежът на логистичните услуги да задържи висок темп. Самият логистичен сектор е сред най-големите клиенти на автомобилната индустрия, а развитието на логистиката генерира съществени допълнителни продажби за самата автомобилна индустрия.

Промените и несигурността във веригите на доставка увеличават нуждата от по-голям материален буфер за производствата. Съответно до 2030 г. сегментът на складирането се очаква да отбележи най-висок темп на растеж. В унисон с развитието на автомобилната индустрия и складовите решения за нея ще са с висока степен на автоматизация и ще бъдат ориентирани към максимална ефективност при гарантирано качество на логистичната услуга.

Иновации за бързина, ефективност и интеграция

В този контекст дигиталните логистични решения като автоматизирано планиране на маршрути, автоматично проследяване на пратките, интелигентни складови системи и ползването на софтуери за управление на автопаркове са не просто предимство, а необходимост при логистиката за автомобилния сектор. Днес вече в основата на логистиката стоят интегрирани IT системи и стандарти. Бъдещата трансформация обаче е в цялостната интеграция с веригите на доставки на ползвателите на логистичните услуги, където чрез интелигентно предсказване ще се осигури нужната по-голяма ефективност, гъвкавост и проследимост в реално време. И при най-внимателното планиране за автомобилната промишленост бързата реакция и адаптация винаги ще са жизненоважни, затова решенията, които осигуряват навременна доставка в най-критичните моменти, ще останат с висок приоритет. Логистиците трябва да осигурят денонощни контакти и специализирани услуги, които при сътресения да могат да спасят от спиране производствените линии в автомобилостроенето.

"Автомобилната индустрия изисква прецизност и бързина на всеки етап - от входящата логистика за производството до дистрибуцията на готовите автомобили и следпродажбената логистика", пояснява Димчо Димчев, управител на карго-партнер България, фирма с 40 години опит в логистиката и транспорта. "Нашият Център за автомобилна компетентност разработва практики и решения, адаптирани към нуждите на производителите на оригинално оборудване (OEM), доставчиците от първо и второ ниво, както и клиентите на пазара за следпродажбено обслужване."

Специализираните в автомобилната логистика компании като карго-партнер имат нужното ноу-хау и технологии, за да намалят рисковете от забавяния и да реагират по-адекватно при промени и непредвидени ситуации.

Дигитализация, устойчивост, гъвкавост

В отговор на глобалните пандемии и геополитически сътресения веригите са се преориентирали към по-малко централизирани и по-устойчиви модели, което обаче прави логистичния процес по-разнообразен и по-комплексен. Използването на актуални IT приложения като изкуствен интелект, блокчейн и Интернет на нещата (IoT) подобрява възможностите за прецизен контрол на складовите наличности, за оптимизация на маршрутите и за превантивна реакция при промени в търсенето или предлагането.

В същото време "зелена логистика" вече не е само фраза, а нормативен факт. Екологичният отпечатък придобива все по-голяма тежест, а намаляването на въглеродните емисии при сухопътния, морски и авиационен транспорт е определено от решенията на европейските законодатели - те предначертават пътя, който трябва да се извърви до 2050 г. включително. Целта е тогава целият логистичен сектор да има нулев въглероден отпечатък.

Статистиката е категорична

Проучване на McKinsey показва, че оптимизацията и дигитализацията на логистичните процеси може да намали разходите с до 15%, като същевременно подобри доставката и качеството на продуктите.

Оптимизацията се явява и най-мощният инструмент на логистиката за по-добри екологични параметри - когато се елиминират ненужните транспортни дейности, съответно ще отпаднат и емисиите от тях. Останалите транспортни дейности ще се осъществят с превозни средства с голям капацитет при максимално добро оползотворяване на товарните пространства.

Иновациите в логистичните решения са нужни за бъдещето на автомобилната индустрия. Те създават възможности за устойчив растеж, по-добро управление на риска и конкурентоспособността. Компании като карго-партнер са в позиция да предложат именно тези адаптивни, интелигентни и качествени решения.