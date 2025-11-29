Европейската комисия одобри придобиването на румънския производител на заварени тръби от въглеродна стомана ArcelorMittal Tubular Products Iași (AMTP Iași) от украинската металургична група Metinvest, пише Profit.ro. Холдингът е притежание на милиардера Ринат Ахметов, който е най-богатият човек в Украйна. Решението на Брюксел идва месец след официалното уведомление за сделката, като тя включва придобиването на всички акции на AMTP.

Компанията е част от ArcelorMittal Sustainable Solutions и през 2024 г. изведе от експлоатация един от ключовите си цехове.

Придобиването на AMTP Iași е част от стратегическата експанзия на Metinvest в рамките на Европейския съюз, след като военните действия в Украйна засегнаха голяма част от родната й производствена инфраструктура, включително комплекса в Мариупол. Холдингът вече контролира заводи в Италия, а присъствието му в България чрез Promet Steel край Бургас също играе ключова роля в интегрирането на новите европейски активи.

Заводът в България произвежда арматурна стомана и профили и е стратегически важен за регионалната логистика на Metinvest. Компанията е партньор на някои от най-големите строителни и инфраструктурни обекти в страната в последните години.

Metinvest обаче не спира дотук. Както Money.bg писа през октомври, дружеството е подало оферта и за придобиването на изпадналия в затруднение румънски металургичен гигант Liberty Galați, бивш Sidex, който е най-големият, но силно задлъжнял производител на стомана в страната.

Преди месец стана ясно, че за Liberty Galați се съревновават четири компании, като освен Metinvest, сериозна оферта има от румънската UMB Group на предприемача Доринел Умбрареску. Останалите кандидати, германската Steel Mont и турската Kayseri Metal Center, предлагат модели на ишлеме, като турската компания е декларирала готовност да инвестира около €275 милиона.

Паралелно с металургичната експанзия, холдингът на Ахметов увеличава присъствието си в румънската енергетика чрез DTEK Renewables International (DRI). Компанията завършва ключови дейности по изграждането на соларен парк Văcărești с мощност 126 MW - най-големият проект на DRI в Румъния досега. DRI осигури зелено финансиране до €60 милиона за строителството на централата, като половината от произведената енергия от 2027 г. ще се продава на OMV Petrom по най-големия PPA договор в страната.

След въвеждането в експлоатация Văcărești ще увеличи румънския портфейл на DRI до близо 300 MW. Компанията вече управлява два фотоволтаични парка - Glodeni I и II - и вятърната централа Ruginoasa с обща мощност 173 MW.