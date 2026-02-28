Парите определено не растат по дърветата, но в днешно време все по-странни идеи и бизнеси се оказват печеливши. Например, преди петнадесет години един барман в Ню Йорк разбира, че може да печели много повече от замразена вода, отколкото от луксозни коктейли.

Тоест, парите понякога просто излизат от фризера, за да влязат в джоба

Кубче по кубче

Идеята идва на Ричард Бокато, когато отваря собствен бар и качеството на леда, който присъства във всички напитки, е далеч под нужните стандарти. Първоначално работи с местен скулптор, който използва ледени блокове, но възхищавайки се на чистотата и визията, решава да инвестира в своя машина за замразяване, разказва Business Insider.

Не след дълго започва да получава запитвания за продажбата на този, оказва се, рядко срещан продукт, нужен обаче на значителна част от бизнесите в Ню Йорк. Така той рискува и през 2011 година създава компанията Hundred Weight Ice.

Източник: Hundred Weight Ice

"Започнахме това преди толкова години от бармани за бармани, за да могат нашите хора да правят възможно най-добрите коктейли. Сега по целия свят е почти задължително да влезеш в бар и да видиш голям куб лед, което е красиво, защото означава, че всички неща, които сме правили преди толкова години, са променили начина, по който хората пият 20 години по-късно", разказва основателят.

Работен процес

Макар кубчето лед да изглежда фино, производството му е включва работа от призори, вдигане на тежки машини и предмети (един леден блок тежи около 136 кг.) и продължително излагане на ниски температури.

За качеството на леда най-важна е водата, казва Ричард Бокато, затова те използват "най-чистата чешмяна вода" и я филтрират допълнително. Премахването на въздуха или други примеси също е съществено за прозрачността на крайния продукт.

Дневно Hundred Weight Ice произвежда повече от 15 хиляди кубчета на ден. Освен в традиционния им вид, те се предлагат във формата на сфера, паралелепипед и дори гравирани със специално послание.

Източник: Hundred Weight Ice

"Една от най-скъпите ни поръчки до момента беше за 50 пакета кубчета с лого за 4500 долара. Друг много скъп продукт, който правим, са сферите с цветя", обяснява Бокато.

Инвестицията в специалните машини обаче е значителна. Така наречената "Хоризонтална мелница за лед" от висок клас струва около 5000 долара, лентовият трион обаче може да достигне 20 хиляди долара. CNC рутерът, благодарение на който се гравират лога или послания със специализиран софтуер, струва между 50 хиляди и 75 хиляди долара, а машината за замразяване - между 5000 и 7000 долара.

Въпреки това, машините оправдават стойността си. Цената на ледените кубчета започва от 2-3 долара, а тази на сферите е двойно по-висока.

Другите разходи са свързани с покупката и поддръжката на хладилните камиони (около 80-90 хиляди долара единият), с които се осъществява доставката, заплатите и осигуровките на работниците, наемът и комуналните услуги (около 4%).

Интересна маркетингова стратегия...

Или по-скоро липса на такава. Според Ричард Бокато в началото компанията му е имала едва десет постоянни клиенти. За да достигне до всичките стотици барове, на които продава днес, той не е инвестирал нито във външна, нито в телевизионна или онлайн реклама.

Hundred Weight Ice разчита на препоръки "от уста на уста" от доволни клиенти и лоялност, изградена благодарение на качеството на продукта и запазването на цените непроменени от 2017 година насам.

"Този бизнес е изграден върху репутацията ни на бармани и нищо друго. Никога не сме платили и стотинка за реклама. Никога не сме търсили платена реклама."

Днес фирмата произвежда около 1,4 милиона килограма лед годишно. Приходите ѝ за 2024 г. са 2,5 милиона долара, като собствениците очакват значително да ги надминат през 2025 г. - през първите част от годината Hundred Weight Ice отчита 225 хиляди долара на месец.

Според Бокато през последните години компанията отбелязва постоянен ръст от около 38%, а клиентите им вече наброяват стотици, като сред тях има и над десет ресторанта със звезда "Мишлен". По лична оценка на Ричард Бокато, компанията му струва между 15 и 20 милиона долара.

Разбира се, конкуренция не липсва: "Откакто стартирахме този бизнес, десетки компании като нашата отвориха врати само в тази страна, имитирайки нашия бизнес модел. Ако не работят в моя квартал и не се опитват да ми изядат обяда, тогава им давам повече власт."